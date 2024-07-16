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В Омане шесть человек погибли при стрельбе по мечети, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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16:08 16.07.2024 (обновлено: 16:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/smi-1960055737.html
В Омане шесть человек погибли при стрельбе по мечети, сообщили СМИ
В Омане шесть человек погибли при стрельбе по мечети, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
В Омане шесть человек погибли при стрельбе по мечети, сообщили СМИ
Полиция Омана объявила об уничтожении троих напавших на шиитскую мечеть в столице Маскате в ночь на вторник во время религиозной службы, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:08
2024-07-16T16:59
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Полиция Омана объявила об уничтожении троих напавших на шиитскую мечеть в столице Маскате в ночь на вторник во время религиозной службы, говорится в заявлении полиции в эфире гостелевидения Омана.При нападении погибли шесть человек."Королевская полиция Омана, военные и службы безопасности объявляют об окончании инцидента со стрельбой, произошедшего вчера вечером, в понедельник, в районе Вади-эль-Кабир в провинции Маскат, в результате которого погибли пять гражданских лиц и один полицейский, также уничтожены три преступника, ранения получили 28 человек разных национальностей, в том числе четверо сотрудников полиции, гражданской обороны и скорой помощи при исполнении своего национального долга. Они поступили на лечение в учреждения здравоохранения", - отмечается в сообщении.В полиции Омана указали, что начали расследование обстоятельств происшествия.
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в мире, оман
В мире, Оман
В Омане шесть человек погибли при стрельбе по мечети, сообщили СМИ

СМИ: шесть человек погибли при стрельбе по мечети в Омане, 28 человек ранены

© Royal Oman PoliceАвтомобиль скорой помощи в Омане
Автомобиль скорой помощи в Омане - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Royal Oman Police
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Полиция Омана объявила об уничтожении троих напавших на шиитскую мечеть в столице Маскате в ночь на вторник во время религиозной службы, говорится в заявлении полиции в эфире гостелевидения Омана.
При нападении погибли шесть человек.
"Королевская полиция Омана, военные и службы безопасности объявляют об окончании инцидента со стрельбой, произошедшего вчера вечером, в понедельник, в районе Вади-эль-Кабир в провинции Маскат, в результате которого погибли пять гражданских лиц и один полицейский, также уничтожены три преступника, ранения получили 28 человек разных национальностей, в том числе четверо сотрудников полиции, гражданской обороны и скорой помощи при исполнении своего национального долга. Они поступили на лечение в учреждения здравоохранения", - отмечается в сообщении.
В полиции Омана указали, что начали расследование обстоятельств происшествия.
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