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СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис - РИА Новости, 16.07.2024
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04:08 16.07.2024 (обновлено: 11:12 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:08
2024-07-16T11:12
в мире
сша
камала харрис
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот поступил с незнакомого номера, передает телеканал CNN. Харрис в итоге была вынуждена оставить голосовое сообщение с поздравлениями конкуренту и предложила ему встретиться на теледебатах. &quot;Сенатор Джей-Ди Вэнс не ответил на телефонный звонок от вице-президента Камалы Харрис, поскольку он поступил с незнакомого номера&quot;, — сообщил телеканал.Команды обоих политиков сейчас договариваются об их новом контакте. Демократка Харрис идет на переизбрание в тандеме с президентом США Джо Байденом.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис

CNN: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис с незнакомого номера

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот поступил с незнакомого номера, передает телеканал CNN.
Харрис в итоге была вынуждена оставить голосовое сообщение с поздравлениями конкуренту и предложила ему встретиться на теледебатах.
«

"Сенатор Джей-Ди Вэнс не ответил на телефонный звонок от вице-президента Камалы Харрис, поскольку он поступил с незнакомого номера", — сообщил телеканал.

Команды обоих политиков сейчас договариваются об их новом контакте.
Демократка Харрис идет на переизбрание в тандеме с президентом США Джо Байденом.
Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
02:05
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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