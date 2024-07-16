СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
CNN: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис с незнакомого номера
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот поступил с незнакомого номера, передает телеканал CNN.
Харрис в итоге была вынуждена оставить голосовое сообщение с поздравлениями конкуренту и предложила ему встретиться на теледебатах.
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"Сенатор Джей-Ди Вэнс не ответил на телефонный звонок от вице-президента Камалы Харрис, поскольку он поступил с незнакомого номера", — сообщил телеканал.
Команды обоих политиков сейчас договариваются об их новом контакте.
Демократка Харрис идет на переизбрание в тандеме с президентом США Джо Байденом.
Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Дональд Трамп.