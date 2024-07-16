https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html

СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис

СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:08

2024-07-16T04:08

2024-07-16T11:12

в мире

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс не стал отвечать на звонок от действующего вице-президента Камалы Харрис, потому что тот поступил с незнакомого номера, передает телеканал CNN. Харрис в итоге была вынуждена оставить голосовое сообщение с поздравлениями конкуренту и предложила ему встретиться на теледебатах. "Сенатор Джей-Ди Вэнс не ответил на телефонный звонок от вице-президента Камалы Харрис, поскольку он поступил с незнакомого номера", — сообщил телеканал.Команды обоих политиков сейчас договариваются об их новом контакте. Демократка Харрис идет на переизбрание в тандеме с президентом США Джо Байденом.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240716/mask-1959906987.html

сша

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс