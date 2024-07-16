https://ria.ru/20240716/skfo-1959991568.html
Мишустин оценил результаты развития СКФО
Мишустин оценил результаты развития СКФО - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин оценил результаты развития СКФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил неплохие результаты развития Северно-Кавказского федерального округа, хорошую динамику в обрабатывающей... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:05
2024-07-16T13:05
2024-07-16T13:21
скфо
экономика
михаил мишустин
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил неплохие результаты развития Северно-Кавказского федерального округа, хорошую динамику в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве."Уже есть неплохие результаты, хорошая динамика в промышленности, прежде всего в обработке, в сельском хозяйстве по сбору плодов и ягод, зерновых и зернобобовых. Это все стало возможным благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скфо, экономика, михаил мишустин
СКФО, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин оценил результаты развития СКФО
Мишустин назвал результаты развития СКФО неплохими