https://ria.ru/20240716/skfo-1959948352.html

Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года

Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года - РИА Новости, 16.07.2024

Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года

Численность МСП в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла в два раза за последние три года, до 1,8 тысячи предпринимателей,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:01

2024-07-16T11:01

2024-07-16T11:01

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность МСП в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла в два раза за последние три года, до 1,8 тысячи предпринимателей, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития. "Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). За три года численность МСП в этой сфере выросла в два раза, увеличившись с 900 до 1,8 тысячи предпринимателей", - сообщили в ведомстве. "Сегодня туристической сфере в целом и на Северном Кавказе в частности государством уделяется особое внимание. Импульс ее развитию придает повышение спроса на внутренний туризм со стороны граждан, а также господдержка этой отрасли. Речь идет о создании максимально благоприятных условий для инвестиций и ведения деятельности, в том числе малым и средним бизнесом, который сейчас является одним из драйверов гостиничной сферы и экономики СКФО в целом", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого привели в сообщении. В министерстве отметили, что помимо гостиничного бизнеса, в тройку наиболее растущих отраслей по количеству представителей МСП в Северо-Кавказском федеральном округе входят также курьерская деятельность, где рост составил 1,9 раза, и сфера образования - 1,5 раза. "В целом за последние три года количество предпринимателей в СКФО увеличилось на 20%, до 231 тысячи. Больше всего МСП зарегистрировано в Ставропольском крае (99 тысяч), Республике Дагестан (52 тысячи) и Чеченской Республике (22 тысячи)", - сообщили в ведомстве. "У СКФО есть значительный потенциал роста МСП. Если в среднем по России на 1 тысячу человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель - 34 субъекта МСП на 1 тысячу населения (в Ставропольском крае). При этом наименьшая плотность бизнеса - в Республике Ингушетия, 12 субъектов МСП на 1 тысячу населения", - сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, скфо, северный кавказ, максим решетников, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп