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Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года - РИА Новости, 16.07.2024
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Твой бизнес
 
11:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/skfo-1959948352.html
Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года
Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года - РИА Новости, 16.07.2024
Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года
Численность МСП в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла в два раза за последние три года, до 1,8 тысячи предпринимателей,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:01
2024-07-16T11:01
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скфо
северный кавказ
максим решетников
александр исаевич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация мсп
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность МСП в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла в два раза за последние три года, до 1,8 тысячи предпринимателей, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития. "Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). За три года численность МСП в этой сфере выросла в два раза, увеличившись с 900 до 1,8 тысячи предпринимателей", - сообщили в ведомстве. "Сегодня туристической сфере в целом и на Северном Кавказе в частности государством уделяется особое внимание. Импульс ее развитию придает повышение спроса на внутренний туризм со стороны граждан, а также господдержка этой отрасли. Речь идет о создании максимально благоприятных условий для инвестиций и ведения деятельности, в том числе малым и средним бизнесом, который сейчас является одним из драйверов гостиничной сферы и экономики СКФО в целом", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого привели в сообщении. В министерстве отметили, что помимо гостиничного бизнеса, в тройку наиболее растущих отраслей по количеству представителей МСП в Северо-Кавказском федеральном округе входят также курьерская деятельность, где рост составил 1,9 раза, и сфера образования - 1,5 раза. "В целом за последние три года количество предпринимателей в СКФО увеличилось на 20%, до 231 тысячи. Больше всего МСП зарегистрировано в Ставропольском крае (99 тысяч), Республике Дагестан (52 тысячи) и Чеченской Республике (22 тысячи)", - сообщили в ведомстве. "У СКФО есть значительный потенциал роста МСП. Если в среднем по России на 1 тысячу человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель - 34 субъекта МСП на 1 тысячу населения (в Ставропольском крае). При этом наименьшая плотность бизнеса - в Республике Ингушетия, 12 субъектов МСП на 1 тысячу населения", - сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html
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твой бизнес – новости, скфо, северный кавказ, максим решетников, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, СКФО, Северный Кавказ, Максим Решетников, Александр Исаевич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП

Число МСП в гостиничном бизнесе в СКФО выросло вдвое за три года

© iStock.com / freemixerУборка гостиничных номеров
Уборка гостиничных номеров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / freemixer
Уборка гостиничных номеров
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность МСП в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросла в два раза за последние три года, до 1,8 тысячи предпринимателей, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.
"Гостиничный бизнес демонстрирует наибольший рост среди всех сфер, в которых работают малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). За три года численность МСП в этой сфере выросла в два раза, увеличившись с 900 до 1,8 тысячи предпринимателей", - сообщили в ведомстве.
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"Сегодня туристической сфере в целом и на Северном Кавказе в частности государством уделяется особое внимание. Импульс ее развитию придает повышение спроса на внутренний туризм со стороны граждан, а также господдержка этой отрасли. Речь идет о создании максимально благоприятных условий для инвестиций и ведения деятельности, в том числе малым и средним бизнесом, который сейчас является одним из драйверов гостиничной сферы и экономики СКФО в целом", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого привели в сообщении.
В министерстве отметили, что помимо гостиничного бизнеса, в тройку наиболее растущих отраслей по количеству представителей МСП в Северо-Кавказском федеральном округе входят также курьерская деятельность, где рост составил 1,9 раза, и сфера образования - 1,5 раза.
"В целом за последние три года количество предпринимателей в СКФО увеличилось на 20%, до 231 тысячи. Больше всего МСП зарегистрировано в Ставропольском крае (99 тысяч), Республике Дагестан (52 тысячи) и Чеченской Республике (22 тысячи)", - сообщили в ведомстве.
"У СКФО есть значительный потенциал роста МСП. Если в среднем по России на 1 тысячу человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель - 34 субъекта МСП на 1 тысячу населения (в Ставропольском крае). При этом наименьшая плотность бизнеса - в Республике Ингушетия, 12 субъектов МСП на 1 тысячу населения", - сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиСКФОСеверный КавказМаксим РешетниковАлександр ИсаевичМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Корпорация МСП
 
 
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