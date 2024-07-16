https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960120188.html

Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:52

2024-07-16T20:52

2024-07-16T20:52

экономика

цены на нефть

венгрия

россия

украина

петер сийярто

сергей лавров

лукойл

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской нефти и газа. "Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за на которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", - сказал он журналистам. "Мы также обсудили вопрос поставок российского газа. Мы очень довольны ими", - добавил министр.

https://ria.ru/20240716/aes-1960117548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, венгрия, россия, украина, петер сийярто, сергей лавров, лукойл