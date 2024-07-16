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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:52
2024-07-16T20:52
2024-07-16T20:52
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской нефти и газа. "Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за на которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", - сказал он журналистам. "Мы также обсудили вопрос поставок российского газа. Мы очень довольны ими", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, венгрия, россия, украина, петер сийярто, сергей лавров, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, ЛУКОЙЛ
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Лавровым поставки российской нефти и газа