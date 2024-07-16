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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - РИА Новости, 16.07.2024
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20:52 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960120188.html
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:52
2024-07-16T20:52
экономика
цены на нефть
венгрия
россия
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петер сийярто
сергей лавров
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской нефти и газа. "Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за на которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", - сказал он журналистам. "Мы также обсудили вопрос поставок российского газа. Мы очень довольны ими", - добавил министр.
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экономика, цены на нефть, венгрия, россия, украина, петер сийярто, сергей лавров, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, ЛУКОЙЛ
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Лавровым поставки российской нефти и газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы поставок российской нефти и газа.
«
"Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за на которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", - сказал он журналистам.
"Мы также обсудили вопрос поставок российского газа. Мы очень довольны ими", - добавил министр.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоСергей ЛавровЛУКОЙЛ
 
 
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