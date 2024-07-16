https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960115062.html

Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву

Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:13

2024-07-16T20:13

2024-07-16T20:32

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визит орбана в россию

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение договоренностей в продолжение визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву."Мы обсудили выполнение шагов по итогам визита нашего премьер-министра в Москву, а также вопросы двусторонней повестки дня", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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Наталья Макарова

в мире, москва, нью-йорк (город), сергей лавров, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, визит орбана в россию