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Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:13
2024-07-16T20:13
2024-07-16T20:32
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение договоренностей в продолжение визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву."Мы обсудили выполнение шагов по итогам визита нашего премьер-министра в Москву, а также вопросы двусторонней повестки дня", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, нью-йорк (город), сергей лавров, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, визит орбана в россию
В мире, Москва, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Визит Орбана в Россию
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву
Сийярто сообщил, что обсудил в Нью-Йорке с Лавровым визит Орбана в Москву