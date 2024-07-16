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Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву - РИА Новости, 16.07.2024
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20:13 16.07.2024 (обновлено: 20:32 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960115062.html
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:13
2024-07-16T20:32
в мире
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нью-йорк (город)
сергей лавров
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
визит орбана в россию
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение договоренностей в продолжение визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву."Мы обсудили выполнение шагов по итогам визита нашего премьер-министра в Москву, а также вопросы двусторонней повестки дня", - сказал он журналистам.
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в мире, москва, нью-йорк (город), сергей лавров, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, визит орбана в россию
В мире, Москва, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Визит Орбана в Россию
Сийярто обсудил с Лавровым визит Орбана в Москву

Сийярто сообщил, что обсудил в Нью-Йорке с Лавровым визит Орбана в Москву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение договоренностей в продолжение визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.
«
"Мы обсудили выполнение шагов по итогам визита нашего премьер-министра в Москву, а также вопросы двусторонней повестки дня", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреМоскваНью-Йорк (город)Сергей ЛавровВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоВизит Орбана в Россию
 
 
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