https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960106451.html

Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине

Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине

Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:17

2024-07-16T19:17

2024-07-16T19:17

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос об основных пунктах плана Венгрии. "Наша позиция совершенно понятна: необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, это даст возможность положить начало мирным переговорам", - сказал министр журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал этапом мирной миссии. Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html

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