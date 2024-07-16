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Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960106451.html
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:17
2024-07-16T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
петер сийярто
украина
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос об основных пунктах плана Венгрии. "Наша позиция совершенно понятна: необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, это даст возможность положить начало мирным переговорам", - сказал министр журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал этапом мирной миссии. Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html
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в мире, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине

Сийярто: необходимо добиться скорейшего прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос об основных пунктах плана Венгрии.
"Наша позиция совершенно понятна: необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, это даст возможность положить начало мирным переговорам", - сказал министр журналистам.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал этапом мирной миссии. Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Вчера, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоУкраина
 
 
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