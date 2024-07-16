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Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:17
2024-07-16T19:17
2024-07-16T19:17
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Позиция Будапешта по украинскому кризису проста - необходимо добиться скорейшего прекращения огня, заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос об основных пунктах плана Венгрии. "Наша позиция совершенно понятна: необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, это даст возможность положить начало мирным переговорам", - сказал министр журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал этапом мирной миссии. Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Сийярто: необходимо добиться скорейшего прекращения огня на Украине