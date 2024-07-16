https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960105993.html

Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине неприемлемой

Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине неприемлемой - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине неприемлемой

Происходящая на Украине насильственная мобилизация неприемлема, она нарушает все права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:15

2024-07-16T19:15

2024-07-16T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Происходящая на Украине насильственная мобилизация неприемлема, она нарушает все права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы видим на Украине насильственные неприемлемые мобилизационные маневры и операции, нарушающие все права человека", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр добавил, что на границу с Венгрией пытающихся убежать с территории Украины мужчин призывного возраста "удерживают разного рода насильственными средствами". Ранее Сийярто заявлял, что украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть. Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079634.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, визит орбана в россию