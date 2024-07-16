В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто
Сийярто: большинство в мире с уважением следит за мирной миссией Орбана
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, потому что хочет мира, в отличие от "трансатлантического пузыря", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Надо понимать, что Европа находится в трансатлантическом пузыре, либеральный мейнстрим со всей силой продвигает провоенную пропаганду, у людей в Европе или Америке может сложиться мнение, что это мнение всего мира, но это не так. Подавляющее большинство мира хочет мира и не понимает, почему у Европы нет мирной стратегии, почему Европа копирует американскую стратегию", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, глобальное большинство "с большой симпатией, уважением и интересом следит за усилиями Венгрии в рамках миссии мира".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Он также побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.