https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960100342.html

В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто

В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024

В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто

Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:51

2024-07-16T18:51

2024-07-16T18:51

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

нато

визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, потому что хочет мира, в отличие от "трансатлантического пузыря", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Надо понимать, что Европа находится в трансатлантическом пузыре, либеральный мейнстрим со всей силой продвигает провоенную пропаганду, у людей в Европе или Америке может сложиться мнение, что это мнение всего мира, но это не так. Подавляющее большинство мира хочет мира и не понимает, почему у Европы нет мирной стратегии, почему Европа копирует американскую стратегию", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, глобальное большинство "с большой симпатией, уважением и интересом следит за усилиями Венгрии в рамках миссии мира". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Он также побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html

https://ria.ru/20240716/orban-1959998711.html

https://ria.ru/20240716/evropa-1959781330.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато, визит орбана в россию