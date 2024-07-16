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В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
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18:51 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960100342.html
В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто
В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.07.2024
В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто
Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:51
2024-07-16T18:51
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
нато
визит орбана в россию
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, потому что хочет мира, в отличие от "трансатлантического пузыря", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Надо понимать, что Европа находится в трансатлантическом пузыре, либеральный мейнстрим со всей силой продвигает провоенную пропаганду, у людей в Европе или Америке может сложиться мнение, что это мнение всего мира, но это не так. Подавляющее большинство мира хочет мира и не понимает, почему у Европы нет мирной стратегии, почему Европа копирует американскую стратегию", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, глобальное большинство "с большой симпатией, уважением и интересом следит за усилиями Венгрии в рамках миссии мира". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Он также побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Визит Орбана в Россию
В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто

Сийярто: большинство в мире с уважением следит за мирной миссией Орбана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Глобальное большинство населения мира с уважением и симпатией следит за усилиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, потому что хочет мира, в отличие от "трансатлантического пузыря", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Надо понимать, что Европа находится в трансатлантическом пузыре, либеральный мейнстрим со всей силой продвигает провоенную пропаганду, у людей в Европе или Америке может сложиться мнение, что это мнение всего мира, но это не так. Подавляющее большинство мира хочет мира и не понимает, почему у Европы нет мирной стратегии, почему Европа копирует американскую стратегию", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис
Вчера, 18:47
По его словам, глобальное большинство "с большой симпатией, уважением и интересом следит за усилиями Венгрии в рамках миссии мира".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Он также побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Служба Борреля не получала письмо от Орбана по Украине, сообщил источник
Вчера, 13:26
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Орбану объявляют бойкот. ЕС не простил мятежному премьеру визит к Путину
Вчера, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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