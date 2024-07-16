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Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 16.07.2024 (обновлено: 18:58 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html
Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис
Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:47
2024-07-16T18:58
в мире
нью-йорк (город)
оон
сергей лавров
специальная военная операция на украине
россия
венгрия
петер сийярто
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование украинского кризиса на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке."Мы совершенно точно затронем тему мирного урегулирования на Украине и как мы можем дальше укрепить наши двусторонние отношения", - сказал он журналистам.Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960100342.html
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в мире, нью-йорк (город), оон, сергей лавров, россия, венгрия, петер сийярто
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис

Сийярто планирует на полях мероприятий ООН обсудить с Лавровым украинский кризис

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование украинского кризиса на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке.
"Мы совершенно точно затронем тему мирного урегулирования на Украине и как мы можем дальше укрепить наши двусторонние отношения", - сказал он журналистам.
Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В мире с уважением следят за миссией Орбана по Украине, заявил Сийярто
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНью-Йорк (город)ООНСергей ЛавровРоссияВенгрияПетер Сийярто
 
 
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