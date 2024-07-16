https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960099210.html

Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис

Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто планирует в Нью-Йорке обсудить с Лавровым украинский кризис

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:47

2024-07-16T18:47

2024-07-16T18:58

в мире

нью-йорк (город)

оон

сергей лавров

специальная военная операция на украине

россия

венгрия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg

ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым урегулирование украинского кризиса на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке."Мы совершенно точно затронем тему мирного урегулирования на Украине и как мы можем дальше укрепить наши двусторонние отношения", - сказал он журналистам.Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960100342.html

нью-йорк (город)

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), оон, сергей лавров, россия, венгрия, петер сийярто