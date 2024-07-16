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Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях заседания Совета Безопасности ООН рассчитывает встретиться с... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:48
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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях заседания Совета Безопасности ООН рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а утром переговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И. "Сегодня утром по телефону я говорил с главой МИД Китая Ван И, сегодня днем я встречусь с Сергеем Лавровым и заместителем генерального секретаря ООН, ответственным за установление мира, а также председателем Международного красного Креста", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Ван И (политик), ООН, МИД КНР
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН
Глава МИД Венгрии Сийярто на полях Совбеза ООН надеется на встречу с Лавровым