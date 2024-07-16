Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 16.07.2024 (обновлено: 17:48 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/sijjarto-1960082431.html
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях заседания Совета Безопасности ООН рассчитывает встретиться с... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:48
в мире
венгрия
россия
петер сийярто
сергей лавров
ван и (политик)
оон
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950897791_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_60bceccaf0f20477c3efe5a4dccd42fe.jpg
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях заседания Совета Безопасности ООН рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а утром переговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И. "Сегодня утром по телефону я говорил с главой МИД Китая Ван И, сегодня днем я встречусь с Сергеем Лавровым и заместителем генерального секретаря ООН, ответственным за установление мира, а также председателем Международного красного Креста", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898095636.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950897791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f513b88bd92c72ea39dd0273ff6a0eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, ван и (политик), оон, мид кнр
В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Ван И (политик), ООН, МИД КНР
Сийярто рассчитывает встретиться с Лавровым на полях Совбеза ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто на полях Совбеза ООН надеется на встречу с Лавровым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях заседания Совета Безопасности ООН рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а утром переговорил по телефону с главой МИД Китая Ван И.
"Сегодня утром по телефону я говорил с главой МИД Китая Ван И, сегодня днем я встречусь с Сергеем Лавровым и заместителем генерального секретаря ООН, ответственным за установление мира, а также председателем Международного красного Креста", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лавров проводит встречу с Сийярто
22 сентября 2023, 18:21
 
В миреВенгрияРоссияПетер СийяртоСергей ЛавровВан И (политик)ООНМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала