https://ria.ru/20240716/shveytsariya-1960043764.html

В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине

В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине - РИА Новости, 16.07.2024

В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине

В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:31

2024-07-16T15:31

2024-07-16T15:40

швейцария

в мире

виктор орбан

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению справедливого и прочного мира, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Жонас Монтани.Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Швейцария не является членом Евросоюза, но недавно организовывала крупную конференцию по Украине."На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", - сказал Монтани в ответ на письменный запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, в мире, виктор орбан