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В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
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15:31 16.07.2024 (обновлено: 15:40 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/shveytsariya-1960043764.html
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине
В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:31
2024-07-16T15:40
швейцария
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению справедливого и прочного мира, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Жонас Монтани.Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Швейцария не является членом Евросоюза, но недавно организовывала крупную конференцию по Украине."На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", - сказал Монтани в ответ на письменный запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html
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швейцария, в мире, виктор орбан
Швейцария, В мире, Виктор Орбан
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине

МИД Швейцарии не получал план Орбана, но приветствуют усилия по достижению мира

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению справедливого и прочного мира, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Жонас Монтани.
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Швейцария не является членом Евросоюза, но недавно организовывала крупную конференцию по Украине.
"На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", - сказал Монтани в ответ на письменный запрос РИА Новости.
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