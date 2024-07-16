https://ria.ru/20240716/shveytsariya-1960043764.html
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине
В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:31
2024-07-16T15:31
2024-07-16T15:40
швейцария
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению справедливого и прочного мира, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Жонас Монтани.Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Швейцария не является членом Евросоюза, но недавно организовывала крупную конференцию по Украине."На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", - сказал Монтани в ответ на письменный запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире, виктор орбан
Швейцария, В мире, Виктор Орбан
В МИД Швейцарии не получали плана Орбана по Украине
МИД Швейцарии не получал план Орбана, но приветствуют усилия по достижению мира
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В МИД Швейцарии не получали плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, но поддерживают усилия по достижению справедливого и прочного мира, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Жонас Монтани.
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. Швейцария не является членом Евросоюза, но недавно организовывала крупную конференцию по Украине.
"На сегодняшний день нам неизвестно о получении указанного документа. Швейцария приветствует усилия, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине", - сказал Монтани в ответ на письменный запрос РИА Новости.