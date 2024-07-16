https://ria.ru/20240716/shtab-1960131164.html
В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий
В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий - РИА Новости, 16.07.2024
В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий
Штаб бывшего президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от действующего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:31
2024-07-16T22:31
2024-07-16T22:31
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выборы президента сша — 2024
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от действующего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита. "Мы готовы к любому развитию. Инфляция, наше положение в мире, граница - это все последствия политики Байдена и (вице-президента США Камалы) Харрис. Особой перемены в наших подходах не произойдет, потому что проблемы не переменятся", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев. Он подчеркнул, что кампания действующего президента всегда была кампанией Байден-Харрис. "Но если Байден не может быть кандитатом, то как он может быть президентом", - сказал Ласивита. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240716/tramp-mladshij-1960126907.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В штабе Трампа заявили о готовности к любому развитию событий
Штаб Трампа заявил, что готов к возможному отказу демократов от Байдена
МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа готов к возможному отказу демократов от действующего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата, заявил старший советник штаба Трампа Крис Ласивита.
«
"Мы готовы к любому развитию. Инфляция, наше положение в мире, граница - это все последствия политики Байдена и (вице-президента США Камалы) Харрис. Особой перемены в наших подходах не произойдет, потому что проблемы не переменятся", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.
Он подчеркнул, что кампания действующего президента всегда была кампанией Байден-Харрис. "Но если Байден не может быть кандитатом, то как он может быть президентом", - сказал Ласивита.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.