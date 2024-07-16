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Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 16.07.2024

Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:08

2024-07-16T19:08

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в которой, по ее данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Основываясь на точных разведданных, ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в школе БАПОР в районе Нусейрат. Радикалы планировали и координировали многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. Согласно информации пресс-службы, перед тем, как нанести удар были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по командиру роты военно-морского подразделения группировки "Исламский джихад" в западной части Хан-Юниса. Ранее армия Израиля завила о завершении контртеррористической операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240606/boytsy-1951100958.html

https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959632062.html

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в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году