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Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 16.07.2024
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:08
2024-07-16T19:08
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в которой, по ее данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Основываясь на точных разведданных, ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в школе БАПОР в районе Нусейрат. Радикалы планировали и координировали многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. Согласно информации пресс-службы, перед тем, как нанести удар были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по командиру роты военно-морского подразделения группировки "Исламский джихад" в западной части Хан-Юниса. Ранее армия Израиля завила о завершении контртеррористической операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240606/boytsy-1951100958.html
https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа
ЦАХАЛ атаковал школу БАПОР в Газе, где, по его данным, находились бойцы ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в которой, по ее данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба армии.
«
"Основываясь на точных разведданных, ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в школе БАПОР в районе Нусейрат. Радикалы планировали и координировали многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Согласно информации пресс-службы, перед тем, как нанести удар были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.
Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по командиру роты военно-морского подразделения группировки "Исламский джихад
" в западной части Хан-Юниса.
Ранее армия Израиля завила о завершении контртеррористической операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.