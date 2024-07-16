Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/shkola-1960103852.html
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 16.07.2024
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:08
2024-07-16T19:08
в мире
израиль
россия
москва
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e9d6c6b69dd90f53ac829b0f6766b667.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в которой, по ее данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Основываясь на точных разведданных, ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в школе БАПОР в районе Нусейрат. Радикалы планировали и координировали многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. Согласно информации пресс-службы, перед тем, как нанести удар были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по командиру роты военно-морского подразделения группировки "Исламский джихад" в западной части Хан-Юниса. Ранее армия Израиля завила о завершении контртеррористической операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240606/boytsy-1951100958.html
https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959632062.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_48b6a818f4d6336a6475f718769c8e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удары по школе БАПОР в секторе Газа

ЦАХАЛ атаковал школу БАПОР в Газе, где, по его данным, находились бойцы ХАМАС

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИзраильский танк "Меркава"
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в медиабанк
Израильский танк "Меркава". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, в которой, по ее данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба армии.
«
"Основываясь на точных разведданных, ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в школе БАПОР в районе Нусейрат. Радикалы планировали и координировали многочисленные атаки на войска ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
До 30 бойцов ХАМАС находились в школе в Газе, которую атаковали ВВС Израиля
6 июня, 17:45
Согласно информации пресс-службы, перед тем, как нанести удар были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.
Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по командиру роты военно-морского подразделения группировки "Исламский джихад" в западной части Хан-Юниса.
Ранее армия Израиля завила о завершении контртеррористической операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ЦАХАЛ раскрыл личности пострадавших при теракте в Израиле
14 июля, 19:56
 
В миреИзраильРоссияМоскваООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала