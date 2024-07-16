https://ria.ru/20240716/shebekino-1959918204.html

Украинские войска обстреливают Шебекино

Украинские войска обстреливают Шебекино - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские войска обстреливают Шебекино

Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:57

2024-07-16T06:57

2024-07-16T06:57

специальная военная операция на украине

шебекино

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html

шебекино

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгород