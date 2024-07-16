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Украинские войска обстреливают Шебекино
Украинские войска обстреливают Шебекино - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские войска обстреливают Шебекино
Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:57
2024-07-16T06:57
2024-07-16T06:57
специальная военная операция на украине
шебекино
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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шебекино, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород
Украинские войска обстреливают Шебекино
Мэрия Белгорода: Шебекино и городской округ находятся под обстрелом ВСУ