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Украинские войска обстреливают Шебекино - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/shebekino-1959918204.html
Украинские войска обстреливают Шебекино
Украинские войска обстреливают Шебекино - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские войска обстреливают Шебекино
Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:57
2024-07-16T06:57
специальная военная операция на украине
шебекино
белгород
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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шебекино, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород
Украинские войска обстреливают Шебекино

Мэрия Белгорода: Шебекино и городской округ находятся под обстрелом ВСУ

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгород
 
 
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