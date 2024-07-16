https://ria.ru/20240716/sezdy-1960093732.html

Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды

Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды - РИА Новости, 16.07.2024

Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды

Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:21

2024-07-16T18:21

2024-07-16T18:21

россия

самарская область

москва

вячеслав федорищев

владимир путин

марат хуснуллин

тольятти

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Во вторник старт движению по обходу дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. В ходе торжественной церемонии руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: "Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Федорищева. На строительстве объекта работало более пяти тысяч человек – строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить. "Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат", - отметил он. При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана "умная" дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе. Протяженность новой трассы "Обход Тольятти" – почти 100 километров. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 "Урал", сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу – первый в регионе, он имеет длину более 3,7 километра и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. "Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты", - подчеркнул Федорищев.

https://ria.ru/20240716/putin-1959966128.html

https://realty.ria.ru/20240716/obkhod-1960006833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, самарская область, москва, вячеслав федорищев, владимир путин, марат хуснуллин, тольятти