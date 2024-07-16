Рейтинг@Mail.ru
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sezdy-1960093732.html
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды - РИА Новости, 16.07.2024
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды
Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:21
2024-07-16T18:21
россия
самарская область
москва
вячеслав федорищев
владимир путин
марат хуснуллин
тольятти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960092196_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8ebb16dc3020172669cea09f1d24d2d1.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Во вторник старт движению по обходу дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. В ходе торжественной церемонии руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: "Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Федорищева. На строительстве объекта работало более пяти тысяч человек – строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить. "Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат", - отметил он. При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана "умная" дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе. Протяженность новой трассы "Обход Тольятти" – почти 100 километров. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 "Урал", сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу – первый в регионе, он имеет длину более 3,7 километра и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. "Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты", - подчеркнул Федорищев.
https://ria.ru/20240716/putin-1959966128.html
https://realty.ria.ru/20240716/obkhod-1960006833.html
россия
самарская область
москва
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960092196_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_828e86c5db379e75d2cdc25890daa94a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самарская область, москва, вячеслав федорищев, владимир путин, марат хуснуллин, тольятти
Россия, Самарская область, Москва, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Тольятти

Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды

© Фото : пресс-службы правительства Самарской областиВ рамках обхода Тольятти планируется построить новые съезды
В рамках обхода Тольятти планируется построить новые съезды - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-службы правительства Самарской области
В рамках обхода Тольятти планируется построить новые съезды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Во вторник старт движению по обходу дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Путин рассказал о потенциале Поволжья с вводом в строй обхода Тольятти
Вчера, 11:45
В ходе торжественной церемонии руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: "Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Федорищева.
На строительстве объекта работало более пяти тысяч человек – строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить.
«
"Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат", - отметил он.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проводит совещание по строительству новых школ в Самарской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Обход Тольятти позволит Самарской области нарастить экспорт в 1,5 раза
Вчера, 13:46
При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана "умная" дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе.
Протяженность новой трассы "Обход Тольятти" – почти 100 километров. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 "Урал", сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу – первый в регионе, он имеет длину более 3,7 километра и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.
"Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты", - подчеркнул Федорищев.
 
РоссияСамарская областьМоскваВячеслав ФедорищевВладимир ПутинМарат ХуснуллинТольятти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала