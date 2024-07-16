https://ria.ru/20240716/sezdy-1960093732.html
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды - РИА Новости, 16.07.2024
Федорищев: в рамках обхода Тольятти планируем строить новые съезды
Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:21
2024-07-16T18:21
2024-07-16T18:21
россия
самарская область
москва
вячеслав федорищев
владимир путин
марат хуснуллин
тольятти
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Во вторник старт движению по обходу дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. В ходе торжественной церемонии руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: "Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Федорищева. На строительстве объекта работало более пяти тысяч человек – строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить. "Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат", - отметил он. При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана "умная" дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе. Протяженность новой трассы "Обход Тольятти" – почти 100 километров. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 "Урал", сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу – первый в регионе, он имеет длину более 3,7 километра и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. "Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты", - подчеркнул Федорищев.
https://ria.ru/20240716/putin-1959966128.html
https://realty.ria.ru/20240716/obkhod-1960006833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самарская область, москва, вячеслав федорищев, владимир путин, марат хуснуллин, тольятти
Россия, Самарская область, Москва, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Тольятти
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько дополнительных важных съездов построят вокруг новой трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Во вторник старт движению по обходу дал президент России Владимир Путин
в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
, а также председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко
.
В ходе торжественной церемонии руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: "Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Федорищева.
На строительстве объекта работало более пяти тысяч человек – строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить.
«
"Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат", - отметил он.
При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана "умная" дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе.
Протяженность новой трассы "Обход Тольятти" – почти 100 километров. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 "Урал", сократить время пути до Москвы
. Автомобильный мост через Волгу – первый в регионе, он имеет длину более 3,7 километра и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.
"Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты", - подчеркнул Федорищев.