https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960080956.html
В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения
В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения - РИА Новости, 16.07.2024
В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения
В Севастополе из-за аномальной жары сработала автоматика на системах газоснабжения, без газа остались свыше трех тысяч квартир, сообщил во вторник исполняющий... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:30
2024-07-16T17:30
2024-07-16T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В Севастополе из-за аномальной жары сработала автоматика на системах газоснабжения, без газа остались свыше трех тысяч квартир, сообщил во вторник исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале. "Из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения", - сообщил Горлов. Он также опубликовал список адресов, оставшихся без газоснабжения. "Всего 3051 квартира. Сейчас специалисты начинают подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня", - сообщил Горлов.
https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960074033.html
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севастополь, россия, происшествия
Севастополь, Россия, Происшествия
В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения
В Севастополе из-за жары без газа остались свыше трех тысяч квартир