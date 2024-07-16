https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960080956.html

В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения

В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения - РИА Новости, 16.07.2024

В Севастополе из-за жары сработала автоматика на системах газоснабжения

В Севастополе из-за аномальной жары сработала автоматика на системах газоснабжения, без газа остались свыше трех тысяч квартир, сообщил во вторник исполняющий... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:30

2024-07-16T17:30

2024-07-16T17:30

севастополь

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В Севастополе из-за аномальной жары сработала автоматика на системах газоснабжения, без газа остались свыше трех тысяч квартир, сообщил во вторник исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале. "Из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения", - сообщил Горлов. Он также опубликовал список адресов, оставшихся без газоснабжения. "Всего 3051 квартира. Сейчас специалисты начинают подомовой обход. Поэтапное восстановление газоснабжения абонентам будет производиться с 8:30 утра завтрашнего дня", - сообщил Горлов.

https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960074033.html

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севастополь, россия, происшествия