https://ria.ru/20240716/sevastopol-1959942318.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 16.07.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Учения флота со стрельбой пройдут у берегов Севастополя днем во вторник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:31

2024-07-16T10:31

2024-07-16T10:31

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Учения флота со стрельбой пройдут у берегов Севастополя днем во вторник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно с 10.00 до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот проведет тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902466658.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев