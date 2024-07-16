https://ria.ru/20240716/sevastopol-1959942318.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 16.07.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Учения флота со стрельбой пройдут у берегов Севастополя днем во вторник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:31
2024-07-16T10:31
2024-07-16T10:31
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Учения флота со стрельбой пройдут у берегов Севастополя днем во вторник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно с 10.00 до 14.00 на внешнем рейде в районе Казачьей бухты флот проведет тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902466658.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Развожаев: у берегов Севастополя пройдут учения флота со стрельбой