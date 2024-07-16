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Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева - РИА Новости, 16.07.2024
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15:59 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева
Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева - РИА Новости, 16.07.2024
Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева
Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:59
2024-07-16T15:59
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ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных преступлений киевского режима против мирных жителей регионов РФ, совершенных в июне 2024 года, вниманию всех государств-участников Организации, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ. Как ранее сообщал посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник, Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций. "Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Мирошник продолжает кропотливую работу по систематизации данных о страшных трагедиях, которые вызваны применением оружия формирований киевского режима по мирному населению. Вашему вниманию – тематический сборник о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в июне 2024 года. Постпредство России при ОБСЕ представило этот сборник вниманию всех государств-участников ОБСЕ, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ в Telegram-канале. Дипведомство также прикрепило ссылку на сборник. Как добавили в постпредстве, "важно не позволять киевскому режиму и его западным спонсорам замалчивать факты как о самих преступлениях киевского режима, так и об их страшных последствиях". "Киевский режим и его вооруженные формирования продолжают целенаправленные террористические атаки против мирных жителей регионов России. Они совершаются с применением вооружений, поставленных странами НАТО, которые де-факто участвуют в нападениях на российских граждан. Цель – запугать мирное население, нанести урон гражданской инфраструктуре", - подчеркнули в постпредстве, Там также напомнили, что ответственность за преступления, которые совершают ВСУ и военизированные отряды украинских неонацистов, предусмотрена законодательством РФ и "неизбежно наступит".
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html
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в мире, россия, москва, родион мирошник, обсе, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Родион Мирошник, ОБСЕ, НАТО, Вооруженные силы Украины
Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева

Постпредство России представило в ОБСЕ сборник о преступлениях Киева

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных преступлений киевского режима против мирных жителей регионов РФ, совершенных в июне 2024 года, вниманию всех государств-участников Организации, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ.
Как ранее сообщал посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник, Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций.
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"Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Мирошник продолжает кропотливую работу по систематизации данных о страшных трагедиях, которые вызваны применением оружия формирований киевского режима по мирному населению. Вашему вниманию – тематический сборник о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в июне 2024 года. Постпредство России при ОБСЕ представило этот сборник вниманию всех государств-участников ОБСЕ, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ в Telegram-канале.
Дипведомство также прикрепило ссылку на сборник. Как добавили в постпредстве, "важно не позволять киевскому режиму и его западным спонсорам замалчивать факты как о самих преступлениях киевского режима, так и об их страшных последствиях".
"Киевский режим и его вооруженные формирования продолжают целенаправленные террористические атаки против мирных жителей регионов России. Они совершаются с применением вооружений, поставленных странами НАТО, которые де-факто участвуют в нападениях на российских граждан. Цель – запугать мирное население, нанести урон гражданской инфраструктуре", - подчеркнули в постпредстве,
Там также напомнили, что ответственность за преступления, которые совершают ВСУ и военизированные отряды украинских неонацистов, предусмотрена законодательством РФ и "неизбежно наступит".
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