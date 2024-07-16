Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева
Постпредство России представило в ОБСЕ сборник о преступлениях Киева
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных преступлений киевского режима против мирных жителей регионов РФ, совершенных в июне 2024 года, вниманию всех государств-участников Организации, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ.
Как ранее сообщал посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник, Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций.
"Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Мирошник продолжает кропотливую работу по систематизации данных о страшных трагедиях, которые вызваны применением оружия формирований киевского режима по мирному населению. Вашему вниманию – тематический сборник о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в июне 2024 года. Постпредство России при ОБСЕ представило этот сборник вниманию всех государств-участников ОБСЕ, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ в Telegram-канале.
Дипведомство также прикрепило ссылку на сборник. Как добавили в постпредстве, "важно не позволять киевскому режиму и его западным спонсорам замалчивать факты как о самих преступлениях киевского режима, так и об их страшных последствиях".
"Киевский режим и его вооруженные формирования продолжают целенаправленные террористические атаки против мирных жителей регионов России. Они совершаются с применением вооружений, поставленных странами НАТО, которые де-факто участвуют в нападениях на российских граждан. Цель – запугать мирное население, нанести урон гражданской инфраструктуре", - подчеркнули в постпредстве,
Там также напомнили, что ответственность за преступления, которые совершают ВСУ и военизированные отряды украинских неонацистов, предусмотрена законодательством РФ и "неизбежно наступит".
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Вчера, 09:06