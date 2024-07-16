https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html

Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева

Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева - РИА Новости, 16.07.2024

Участникам ОБСЕ показали сборник о преступлениях Киева

Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:59

2024-07-16T15:59

2024-07-16T15:59

в мире

россия

москва

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нато

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ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представило сборник наиболее резонансных преступлений киевского режима против мирных жителей регионов РФ, совершенных в июне 2024 года, вниманию всех государств-участников Организации, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ. Как ранее сообщал посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник, Москва работает над систематизацией собираемой информации о преступлениях киевского режима для предъявления всех доказательств в ходе судебных разбирательств и на заседаниях международных организаций. "Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Мирошник продолжает кропотливую работу по систематизации данных о страшных трагедиях, которые вызваны применением оружия формирований киевского режима по мирному населению. Вашему вниманию – тематический сборник о наиболее резонансных преступлениях, совершенных в июне 2024 года. Постпредство России при ОБСЕ представило этот сборник вниманию всех государств-участников ОБСЕ, Секретариата и специализированных институтов ОБСЕ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства РФ при ОБСЕ в Telegram-канале. Дипведомство также прикрепило ссылку на сборник. Как добавили в постпредстве, "важно не позволять киевскому режиму и его западным спонсорам замалчивать факты как о самих преступлениях киевского режима, так и об их страшных последствиях". "Киевский режим и его вооруженные формирования продолжают целенаправленные террористические атаки против мирных жителей регионов России. Они совершаются с применением вооружений, поставленных странами НАТО, которые де-факто участвуют в нападениях на российских граждан. Цель – запугать мирное население, нанести урон гражданской инфраструктуре", - подчеркнули в постпредстве, Там также напомнили, что ответственность за преступления, которые совершают ВСУ и военизированные отряды украинских неонацистов, предусмотрена законодательством РФ и "неизбежно наступит".

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html

https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, родион мирошник, обсе, нато, вооруженные силы украины