https://ria.ru/20240716/saldo-1959966575.html

В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя

В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя - РИА Новости, 16.07.2024

В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ввел временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:45

2024-07-16T11:45

2024-07-16T11:45

здоровье - общество

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ввел временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне. "В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - написал он. По словам Сальдо, запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом продажа слабоалкогольных напитков – пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи – по-прежнему разрешается. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240712/rezhim-1959330479.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо