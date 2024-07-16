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В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя - РИА Новости, 16.07.2024
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11:45 16.07.2024
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В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя
В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя - РИА Новости, 16.07.2024
В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ввел временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:45
2024-07-16T11:45
здоровье - общество
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ввел временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне. "В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - написал он. По словам Сальдо, запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом продажа слабоалкогольных напитков – пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи – по-прежнему разрешается. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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здоровье - общество, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
В прифронтовой зоне Херсонской области временно запретили продажу алкоголя

Сальдо ввел запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ввел временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне.
«
"В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - написал он.
По словам Сальдо, запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом продажа слабоалкогольных напитков – пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи – по-прежнему разрешается.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Здоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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