https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html
На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА
На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА
Правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Аэрологистика" для тестирования беспилотников в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:43
2024-07-16T12:43
2024-07-16T12:43
технологии
сахалинская область
сахалин
россия
виталий савельев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Аэрологистика" для тестирования беспилотников в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", информирует Минэкономразвития РФ. "Благодаря ЭПР появится возможность испытать "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг в рамках мероприятий "Архипелага", направленных на развитие отечественной отрасли беспилотной авиации и рост технологической независимости страны", - отмечается в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, это соответствует целям стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которые курирует зампред правительства Виталий Савельев. В рамках ЭПР созданы условия для отработки сценариев применения беспилотных авиационных систем (БАС) с участием команд из федеральных и региональных органов власти, компаний-участников реализации государственного гражданского заказа на БАС. Тестирование беспилотников пройдет на территории аэродрома "Пушистый" на юге Сахалина – регионе с наиболее сложными физико-географическими условиями (климат, рельеф, гидрологические и геохимические условия). Это позволит получить опыт применения дронов в нестандартных условиях и выработать готовые решения для последующего масштабирования. "Расширение ЭПР "Аэрологистика" на территорию Сахалина даст возможность широкому кругу разработчиков БАС, участникам интенсива "Архипелаг 2024", максимально быстро и с минимальными затратами на подготовку документов протестировать тяжелые дроны взлетной массой свыше 30 кг", - цитирует пресс-служба директора центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрия Молодых. По его мнению, на "Архипелаге" созданы условия для полетов, включая и подготовленный ЭПР, и команду экспертов технологического конкурса "Аэрологистика", которые работают на площадке, и специальную версию системы "Небосвод". Молодых подчеркнул, что благодаря эксперименту, проводимому на Сахалине, удастся собрать большое количество принципиально новых данных как по отдельным моделям дронов, так и по массовому тестированию различных моделей технических средств их идентификации. В рамках интенсива планируется протестировать технологии контроля воздушного пространства, в том числе над объектами критической инфраструктуры (антидрон-систем, средств защиты от противоправного применения беспилотников), апробировать решения в области искусственного интеллекта, конструирования и автономных полетов. Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сахалинская область, сахалин, россия, виталий савельев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Виталий Савельев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА
Тяжелые БПЛА испытают в рамках интенсива "Архипелаг" на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Аэрологистика" для тестирования беспилотников в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", информирует Минэкономразвития РФ.
"Благодаря ЭПР появится возможность испытать "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг в рамках мероприятий "Архипелага", направленных на развитие отечественной отрасли беспилотной авиации и рост технологической независимости страны", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, это соответствует целям стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которые курирует зампред правительства Виталий Савельев
. В рамках ЭПР созданы условия для отработки сценариев применения беспилотных авиационных систем (БАС) с участием команд из федеральных и региональных органов власти, компаний-участников реализации государственного гражданского заказа на БАС.
Тестирование беспилотников пройдет на территории аэродрома "Пушистый" на юге Сахалина – регионе с наиболее сложными физико-географическими условиями (климат, рельеф, гидрологические и геохимические условия). Это позволит получить опыт применения дронов в нестандартных условиях и выработать готовые решения для последующего масштабирования.
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"Расширение ЭПР "Аэрологистика" на территорию Сахалина даст возможность широкому кругу разработчиков БАС, участникам интенсива "Архипелаг 2024", максимально быстро и с минимальными затратами на подготовку документов протестировать тяжелые дроны взлетной массой свыше 30 кг", - цитирует пресс-служба директора центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрия Молодых.
По его мнению, на "Архипелаге" созданы условия для полетов, включая и подготовленный ЭПР, и команду экспертов технологического конкурса "Аэрологистика", которые работают на площадке, и специальную версию системы "Небосвод". Молодых подчеркнул, что благодаря эксперименту, проводимому на Сахалине, удастся собрать большое количество принципиально новых данных как по отдельным моделям дронов, так и по массовому тестированию различных моделей технических средств их идентификации. В рамках интенсива планируется протестировать технологии контроля воздушного пространства, в том числе над объектами критической инфраструктуры (антидрон-систем, средств защиты от противоправного применения беспилотников), апробировать решения в области искусственного интеллекта, конструирования и автономных полетов.
Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск
и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.