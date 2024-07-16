https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html

На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА

На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024

На Сахалине будут испытывать тяжелые БПЛА

Правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Аэрологистика" для тестирования беспилотников в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:43

2024-07-16T12:43

2024-07-16T12:43

технологии

сахалинская область

сахалин

россия

виталий савельев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151933/58/1519335826_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_01ec598244272f3329d13b13c150e09d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Правительство утвердило постановление о включении Сахалинской области в экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Аэрологистика" для тестирования беспилотников в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", информирует Минэкономразвития РФ. "Благодаря ЭПР появится возможность испытать "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг в рамках мероприятий "Архипелага", направленных на развитие отечественной отрасли беспилотной авиации и рост технологической независимости страны", - отмечается в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, это соответствует целям стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которые курирует зампред правительства Виталий Савельев. В рамках ЭПР созданы условия для отработки сценариев применения беспилотных авиационных систем (БАС) с участием команд из федеральных и региональных органов власти, компаний-участников реализации государственного гражданского заказа на БАС. Тестирование беспилотников пройдет на территории аэродрома "Пушистый" на юге Сахалина – регионе с наиболее сложными физико-географическими условиями (климат, рельеф, гидрологические и геохимические условия). Это позволит получить опыт применения дронов в нестандартных условиях и выработать готовые решения для последующего масштабирования. "Расширение ЭПР "Аэрологистика" на территорию Сахалина даст возможность широкому кругу разработчиков БАС, участникам интенсива "Архипелаг 2024", максимально быстро и с минимальными затратами на подготовку документов протестировать тяжелые дроны взлетной массой свыше 30 кг", - цитирует пресс-служба директора центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрия Молодых. По его мнению, на "Архипелаге" созданы условия для полетов, включая и подготовленный ЭПР, и команду экспертов технологического конкурса "Аэрологистика", которые работают на площадке, и специальную версию системы "Небосвод". Молодых подчеркнул, что благодаря эксперименту, проводимому на Сахалине, удастся собрать большое количество принципиально новых данных как по отдельным моделям дронов, так и по массовому тестированию различных моделей технических средств их идентификации. В рамках интенсива планируется протестировать технологии контроля воздушного пространства, в том числе над объектами критической инфраструктуры (антидрон-систем, средств защиты от противоправного применения беспилотников), апробировать решения в области искусственного интеллекта, конструирования и автономных полетов. Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

сахалинская область

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сахалинская область, сахалин, россия, виталий савельев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)