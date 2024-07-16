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Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 16.07.2024 (обновлено: 08:28 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
Ротация ВСУ сорвана в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных, сообщил РИА... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:21
2024-07-16T08:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Ротация ВСУ сорвана в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Левадном сорвали долгожданную ротацию. Бандеровцы пробовали перегруппироваться, получив усиление... ВСУ понесли потери около 50 военных. Примерно треть погибшими, остальные раненые", - сообщил Лебедев.Как заявил координатор подполья, удары были нанесены также по населенным пунктам Малая Токмачка и Малиновка."Малая Токмачка, Малиновка и Левадное получили свои порции артиллерийского огня. По пока непроверенным данным, в Малиновке прилетело в частный дом, где без разрешения владельцев засели бандеровцы и с помощью приспособления для запуска дронов, установленного на пикапе, пытались вредить русской армии. Дом и хозпомещение разрушены, пикап сгорел", - добавил он.
https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Подполье: сорвана ротация ВСУ в Левадном в Запорожской области

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Ротация ВСУ сорвана в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Левадном сорвали долгожданную ротацию. Бандеровцы пробовали перегруппироваться, получив усиление... ВСУ понесли потери около 50 военных. Примерно треть погибшими, остальные раненые", - сообщил Лебедев.
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Как заявил координатор подполья, удары были нанесены также по населенным пунктам Малая Токмачка и Малиновка.
"Малая Токмачка, Малиновка и Левадное получили свои порции артиллерийского огня. По пока непроверенным данным, в Малиновке прилетело в частный дом, где без разрешения владельцев засели бандеровцы и с помощью приспособления для запуска дронов, установленного на пикапе, пытались вредить русской армии. Дом и хозпомещение разрушены, пикап сгорел", - добавил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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