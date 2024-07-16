https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html

Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2024

Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Ротация ВСУ сорвана в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных, сообщил РИА... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:21

2024-07-16T08:21

2024-07-16T08:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Ротация ВСУ сорвана в Левадном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Левадном сорвали долгожданную ротацию. Бандеровцы пробовали перегруппироваться, получив усиление... ВСУ понесли потери около 50 военных. Примерно треть погибшими, остальные раненые", - сообщил Лебедев.Как заявил координатор подполья, удары были нанесены также по населенным пунктам Малая Токмачка и Малиновка."Малая Токмачка, Малиновка и Левадное получили свои порции артиллерийского огня. По пока непроверенным данным, в Малиновке прилетело в частный дом, где без разрешения владельцев засели бандеровцы и с помощью приспособления для запуска дронов, установленного на пикапе, пытались вредить русской армии. Дом и хозпомещение разрушены, пикап сгорел", - добавил он.

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность