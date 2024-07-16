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Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов - РИА Новости, 16.07.2024
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15:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/roszdravnadzor-1960050056.html
Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов
Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов - РИА Новости, 16.07.2024
Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:50
2024-07-16T15:50
москва
московская область (подмосковье)
россия
михаил делягин
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной бумаги в Люберецкой городской больнице, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Михаил Делягин направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в связи со снабжением медучреждений, в которых находятся раненые бойцы СВО, в частности, вопрос касался Люберецкой городской больницы, где, по данным общественников, обратившихся к депутату, нет элементарных медикаментов и принадлежностей: анальгетиков, обеззараживающих средств, йода и туалетной бумаги. "По поручению Минздрава России территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации, изложенной в обращении депутата Госдумы Михаила Делягин относительно обеспечения пациентов Люберецкой городской больницы",- говорится в сообщении.
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москва, московская область (подмосковье), россия, михаил делягин, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Делягин, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Госдума РФ
Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов

Росздравнадзор начал проверку информации об отсутствии медикаментов в Люберцах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники в больнице . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной бумаги в Люберецкой городской больнице, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Михаил Делягин направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в связи со снабжением медучреждений, в которых находятся раненые бойцы СВО, в частности, вопрос касался Люберецкой городской больницы, где, по данным общественников, обратившихся к депутату, нет элементарных медикаментов и принадлежностей: анальгетиков, обеззараживающих средств, йода и туалетной бумаги.
«
"По поручению Минздрава России территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации, изложенной в обращении депутата Госдумы Михаила Делягин относительно обеспечения пациентов Люберецкой городской больницы",- говорится в сообщении.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияМихаил ДелягинМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФ
 
 
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