https://ria.ru/20240716/roszdravnadzor-1960050056.html

Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов

Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов - РИА Новости, 16.07.2024

Люберецкую горбольницу проверят после сообщение об отсутствии медикаментов

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:50

2024-07-16T15:50

2024-07-16T15:50

москва

московская область (подмосковье)

россия

михаил делягин

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации об отсутствии медикаментов, обеззараживающих средств и туалетной бумаги в Люберецкой городской больнице, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы Михаил Делягин направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в связи со снабжением медучреждений, в которых находятся раненые бойцы СВО, в частности, вопрос касался Люберецкой городской больницы, где, по данным общественников, обратившихся к депутату, нет элементарных медикаментов и принадлежностей: анальгетиков, обеззараживающих средств, йода и туалетной бумаги. "По поручению Минздрава России территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку информации, изложенной в обращении депутата Госдумы Михаила Делягин относительно обеспечения пациентов Люберецкой городской больницы",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/murashko-1945401717.html

москва

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москва, московская область (подмосковье), россия, михаил делягин, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф