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Роспотребнадзор начал расследование отравления в московском хостеле - РИА Новости, 16.07.2024
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14:02 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/rospotrebnadzor-1960010330.html
Роспотребнадзор начал расследование отравления в московском хостеле
Роспотребнадзор начал расследование отравления в московском хостеле - РИА Новости, 16.07.2024
Роспотребнадзор начал расследование отравления в московском хостеле
Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:02
2024-07-16T14:02
происшествия
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары госпитализированы 14 человек, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора. Ранее столичный главк СК России сообщил, что не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. "Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С., расположенного по адресу: ш. Дмитровское, д. 157с2. В инфекционные стационары госпитализировано 14 человек", — отметили в сообщении. Подчеркивается, что специалисты взяли пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора. Позже в Telegram-канале столичного главка СК России добавили, что в одной из точек быстрого питания, расположенной на Дмитровском шоссе, началась проверка. По предварительной информации, пострадавшие незадолго до отравления покупали в указанном месте готовую еду.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Роспотребнадзор начал расследование отравления в московском хостеле

Роспотребнадзор Москвы начал расследовать отравление 15 человек в хостеле

© Фото : Столичный СК/TelegramХостел на Дмитровском шоссе в Москве
Хостел на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Хостел на Дмитровском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары госпитализированы 14 человек, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее столичный главк СК России сообщил, что не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, возбуждено уголовное дело.
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"Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С., расположенного по адресу: ш. Дмитровское, д. 157с2. В инфекционные стационары госпитализировано 14 человек", — отметили в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты взяли пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Позже в Telegram-канале столичного главка СК России добавили, что в одной из точек быстрого питания, расположенной на Дмитровском шоссе, началась проверка. По предварительной информации, пострадавшие незадолго до отравления покупали в указанном месте готовую еду.
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ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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