https://ria.ru/20240716/rospotrebnadzor-1959965221.html
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, снижающие риски в бассейнах
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, снижающие риски в бассейнах - РИА Новости, 16.07.2024
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, снижающие риски в бассейнах
Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:40
2024-07-16T11:40
2024-07-16T11:40
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях, бассейнах, учреждениях социального обслуживания, что поможет снизить риски негативного воздействия при оказании услуг, сообщила пресс-служба ведомства. "Роспотребнадзором утверждены обновленные "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (СП 2.1.3678-20). Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Новый документ устанавливает четкие и понятные обязательные требования с учетом предложений представителей бизнес-сообщества и сложившейся правоприменительной практики. Также обновленные правила направлены на снижение рисков негативного воздействия при оказании услуг медицинских учреждений, бассейнов, учреждений социального обслуживания и предоставлении персональных услуг, пояснили в пресс-службе. Новое постановление предусматривает возможность использования зданий для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения, при условии сбора стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения. Для медицинских учреждений также предусмотрены возможности оборудования предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий умывальниками со смесителями с бесконтактным управлением или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным. Кроме того, приведен перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом, отметили в пресс-службе. Помимо этого, в документе была выделена возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении с использованием перегородки и одной ванночки для ног при условии применения одноразовых вкладышей. Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о прогулках и организации приготовления пищи для собственных нужд, уточнили в ведомстве. Были также уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и бассейнов, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240530/klinika-1949500894.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, снижающие риски в бассейнах
Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к зданиям
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях, бассейнах, учреждениях социального обслуживания, что поможет снизить риски негативного воздействия при оказании услуг, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Роспотребнадзором утверждены обновленные "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (СП 2.1.3678-20). Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Новый документ устанавливает четкие и понятные обязательные требования с учетом предложений представителей бизнес-сообщества и сложившейся правоприменительной практики. Также обновленные правила направлены на снижение рисков негативного воздействия при оказании услуг медицинских учреждений, бассейнов, учреждений социального обслуживания и предоставлении персональных услуг, пояснили в пресс-службе.
Новое постановление предусматривает возможность использования зданий для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения, при условии сбора стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.
Для медицинских учреждений также предусмотрены возможности оборудования предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий умывальниками со смесителями с бесконтактным управлением или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным. Кроме того, приведен перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом, отметили в пресс-службе.
Помимо этого, в документе была выделена возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении с использованием перегородки и одной ванночки для ног при условии применения одноразовых вкладышей.
Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о прогулках и организации приготовления пищи для собственных нужд, уточнили в ведомстве.
Были также уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и бассейнов, добавили в Роспотребнадзоре.