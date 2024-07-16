https://ria.ru/20240716/respublikantsy-1959910413.html

Съезд республиканцев одобрил новую программу партии

Съезд республиканцев одобрил новую программу партии - РИА Новости, 16.07.2024

Съезд республиканцев одобрил новую программу партии

Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:39

2024-07-16T03:39

2024-07-16T08:40

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дональд трамп

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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения. Как заявила на съезде сопредседатель профильного комитета партии сенатор Марша Блэкберн, "программу лично изучил и одобрил Дональд Трамп". Новая программа объявляет целью вывести США из "стагнации", в которой страна оказалась, как пишут авторы платформы, из-за демократической администрации. Республиканцы призывают "защитить границы и устроить депортацию нелегалов", покончить с инфляцией и добиться доминации США на рынке энергоносителей. "Предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в другом пункте программы. Республиканцы обещают создать противоракетный щит надо всей страной - "железный купол", сохранить доллар мировой резервной валютой и объединить страну. В программе говорится о "восстановлении мира с помощью силы" и противостоянии Китаю, Россия в документе не упомянута.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html

https://ria.ru/20240716/bayden-1959908257.html

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Съезд республиканцев объявил Трампа кандидатом от партии на пост президента США Трамп. Съезд республиканцев 2024-07-16T03:39 true PT0M11S

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сша, европа, китай, дональд трамп, в мире