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Съезд республиканцев одобрил новую программу партии - РИА Новости, 16.07.2024
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03:39 16.07.2024 (обновлено: 08:40 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/respublikantsy-1959910413.html
Съезд республиканцев одобрил новую программу партии
Съезд республиканцев одобрил новую программу партии - РИА Новости, 16.07.2024
Съезд республиканцев одобрил новую программу партии
Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T03:39
2024-07-16T08:40
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения. Как заявила на съезде сопредседатель профильного комитета партии сенатор Марша Блэкберн, "программу лично изучил и одобрил Дональд Трамп". Новая программа объявляет целью вывести США из "стагнации", в которой страна оказалась, как пишут авторы платформы, из-за демократической администрации. Республиканцы призывают "защитить границы и устроить депортацию нелегалов", покончить с инфляцией и добиться доминации США на рынке энергоносителей. "Предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в другом пункте программы. Республиканцы обещают создать противоракетный щит надо всей страной - "железный купол", сохранить доллар мировой резервной валютой и объединить страну. В программе говорится о "восстановлении мира с помощью силы" и противостоянии Китаю, Россия в документе не упомянута.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959909592.html
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Съезд республиканцев объявил Трампа кандидатом от партии на пост президента США
Трамп. Съезд республиканцев
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сша, европа, китай, дональд трамп, в мире
США, Европа, Китай, Дональд Трамп, В мире
Съезд республиканцев одобрил новую программу партии

Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения

© AP Photo / Rick BowmerФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
Флаг США. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения.
Как заявила на съезде сопредседатель профильного комитета партии сенатор Марша Блэкберн, "программу лично изучил и одобрил Дональд Трамп".
Новая программа объявляет целью вывести США из "стагнации", в которой страна оказалась, как пишут авторы платформы, из-за демократической администрации.
Республиканцы призывают "защитить границы и устроить депортацию нелегалов", покончить с инфляцией и добиться доминации США на рынке энергоносителей.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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"Предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в другом пункте программы.
Республиканцы обещают создать противоракетный щит надо всей страной - "железный купол", сохранить доллар мировой резервной валютой и объединить страну. В программе говорится о "восстановлении мира с помощью силы" и противостоянии Китаю, Россия в документе не упомянута.
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СШАЕвропаКитайДональд ТрампВ мире
 
 
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