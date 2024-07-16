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РЭО предложил внедрять экологическую повестку в российские фильмы
РЭО предложил внедрять экологическую повестку в российские фильмы - РИА Новости, 16.07.2024
РЭО предложил внедрять экологическую повестку в российские фильмы
Российский экологический оператор обратился к министерству культуры РФ с предложением разработать стандарты продвижения экологической повестки в отечественном... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:14
2024-07-16T00:14
2024-07-16T00:14
россия
денис буцаев
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор обратился к министерству культуры РФ с предложением разработать стандарты продвижения экологической повестки в отечественном кинематографе, следует из предоставленного пресс-службой компании письма от гендиректора РЭО Дениса Буцаева, "Развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов. Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом… Популяризация принципов экономики замкнутого цикла и правил обращения с отходами — область нашей экспертизы. Здесь мы можем помочь российским кинематографистам сформулировать верные темы, подобрать точные и понятные сообщения для широкой аудитории", - говорится в тексте документа. В пресс-службе отметили, что РЭО предлагает разработать стандарты внедрения экологического просвещения в кино, опираясь на мнения экспертов, которые отвечают за формирование экономики замкнутого цикла в России. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html
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россия, денис буцаев, общество
Россия, Денис Буцаев, Общество
РЭО предложил внедрять экологическую повестку в российские фильмы
РЭО попросил Минкульт создать стандарты внедрения экологической повестки в кино
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский экологический оператор обратился к министерству культуры РФ с предложением разработать стандарты продвижения экологической повестки в отечественном кинематографе, следует из предоставленного пресс-службой компании письма от гендиректора РЭО Дениса Буцаева,
«
"Развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов. Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом… Популяризация принципов экономики замкнутого цикла и правил обращения с отходами — область нашей экспертизы. Здесь мы можем помочь российским кинематографистам сформулировать верные темы, подобрать точные и понятные сообщения для широкой аудитории", - говорится в тексте документа.
В пресс-службе отметили, что РЭО предлагает разработать стандарты внедрения экологического просвещения в кино, опираясь на мнения экспертов, которые отвечают за формирование экономики замкнутого цикла в России.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.