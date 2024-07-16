https://ria.ru/20240716/registratsiya-1959968627.html

Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 16.07.2024

Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

Более 5,8 тысячи компаний зарегистрировались за первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт", что на 39% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:56

2024-07-16T11:56

2024-07-16T11:56

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бизнес

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 5,8 тысячи компаний зарегистрировались за первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт", что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).В настоящее время количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к экосистеме для экспортеров, превышает 32 тысячи."Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. Крупные компании составляют 8,9% от общего числа зарегистрированных, а малый и средний бизнес - 91,1%", - говорится в сообщении.Платформа "Мой экспорт" предлагает разнообразные инструменты для развития бизнеса российских предпринимателей на международной арене. Она обеспечивает быстрый и удобный доступ к государственной поддержке и бизнес-сервисам через единую систему. В настоящее время здесь доступны к заказу 126 услуг, охватывающих все аспекты организации экспортной деятельности. В этом году через экосистему было оказано более 520 тысяч услуг.Напомним, государственная цифровая платформа "Мой экспорт" начала работать в ноябре 2020 года. Здесь экспортер может получить услуги и меры поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое. Это флагманский проект РЭЦ, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере ВЭД.Все сервисы, доступные на платформе к заказу, можно разделить на четыре крупных блока: государственные сервисы (фитосанитарный сертификат, лицензия на экспорт отдельных видов товаров), государственная поддержка (размещение продукции АПК российских производителей в демонстрационно-дегустационном павильоне, сертификация продукции АПК на внешних рынках). Кроме того, доступны сервисы аналитической поддержки (барьеры и требования рынков, товарно-страновой отчет со списком покупателей) и бизнес-сервисы (возврат НДС для МСП, отсрочка платежа для МСП, образовательные программы "Школы экспорта").Каждый день платформа привлекает более 4,2 тысячи посетителей, которые обращаются за помощью в решении своих экспортных вопросов. Услуги, доступные на "Мой экспорт", пользуются популярностью и востребованы - более 70% пользователей обращаются к ней неоднократно."Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только-только выходит на внешние рынки. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта. Для получения услуг не требуется представлять бумажные документы или их сканы. Самые востребованные услуги предоставляются в полностью цифровом виде. Теперь нет нужды тратить время на посещение ведомств и сбор кип бумаг для одной заявки", - отмечает РЭЦ.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.

https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html

https://ria.ru/20240711/rets-1958922011.html

https://ria.ru/20240711/kompensatsii-1959016680.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бизнес