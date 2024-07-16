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Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 16.07.2024
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11:56 16.07.2024
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Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 16.07.2024
Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
Более 5,8 тысячи компаний зарегистрировались за первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт", что на 39% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:56
2024-07-16T11:56
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бизнес
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 5,8 тысячи компаний зарегистрировались за первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт", что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).В настоящее время количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к экосистеме для экспортеров, превышает 32 тысячи."Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. Крупные компании составляют 8,9% от общего числа зарегистрированных, а малый и средний бизнес - 91,1%", - говорится в сообщении.Платформа "Мой экспорт" предлагает разнообразные инструменты для развития бизнеса российских предпринимателей на международной арене. Она обеспечивает быстрый и удобный доступ к государственной поддержке и бизнес-сервисам через единую систему. В настоящее время здесь доступны к заказу 126 услуг, охватывающих все аспекты организации экспортной деятельности. В этом году через экосистему было оказано более 520 тысяч услуг.Напомним, государственная цифровая платформа "Мой экспорт" начала работать в ноябре 2020 года. Здесь экспортер может получить услуги и меры поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое. Это флагманский проект РЭЦ, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере ВЭД.Все сервисы, доступные на платформе к заказу, можно разделить на четыре крупных блока: государственные сервисы (фитосанитарный сертификат, лицензия на экспорт отдельных видов товаров), государственная поддержка (размещение продукции АПК российских производителей в демонстрационно-дегустационном павильоне, сертификация продукции АПК на внешних рынках). Кроме того, доступны сервисы аналитической поддержки (барьеры и требования рынков, товарно-страновой отчет со списком покупателей) и бизнес-сервисы (возврат НДС для МСП, отсрочка платежа для МСП, образовательные программы "Школы экспорта").Каждый день платформа привлекает более 4,2 тысячи посетителей, которые обращаются за помощью в решении своих экспортных вопросов. Услуги, доступные на "Мой экспорт", пользуются популярностью и востребованы - более 70% пользователей обращаются к ней неоднократно."Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только-только выходит на внешние рынки. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта. Для получения услуг не требуется представлять бумажные документы или их сканы. Самые востребованные услуги предоставляются в полностью цифровом виде. Теперь нет нужды тратить время на посещение ведомств и сбор кип бумаг для одной заявки", - отмечает РЭЦ.Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бизнес
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бизнес

Почти шесть тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 5,8 тысячи компаний зарегистрировались за первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт", что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
В настоящее время количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к экосистеме для экспортеров, превышает 32 тысячи.
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"Наибольшее число новых пользователей платформы составляют предприятия, работающие в лесной промышленности и машиностроении. Востребована платформа также у предприятий АПК и химической промышленности. Крупные компании составляют 8,9% от общего числа зарегистрированных, а малый и средний бизнес - 91,1%", - говорится в сообщении.
Платформа "Мой экспорт" предлагает разнообразные инструменты для развития бизнеса российских предпринимателей на международной арене. Она обеспечивает быстрый и удобный доступ к государственной поддержке и бизнес-сервисам через единую систему. В настоящее время здесь доступны к заказу 126 услуг, охватывающих все аспекты организации экспортной деятельности. В этом году через экосистему было оказано более 520 тысяч услуг.
Напомним, государственная цифровая платформа "Мой экспорт" начала работать в ноябре 2020 года. Здесь экспортер может получить услуги и меры поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое. Это флагманский проект РЭЦ, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере ВЭД.
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Все сервисы, доступные на платформе к заказу, можно разделить на четыре крупных блока: государственные сервисы (фитосанитарный сертификат, лицензия на экспорт отдельных видов товаров), государственная поддержка (размещение продукции АПК российских производителей в демонстрационно-дегустационном павильоне, сертификация продукции АПК на внешних рынках). Кроме того, доступны сервисы аналитической поддержки (барьеры и требования рынков, товарно-страновой отчет со списком покупателей) и бизнес-сервисы (возврат НДС для МСП, отсрочка платежа для МСП, образовательные программы "Школы экспорта").
Каждый день платформа привлекает более 4,2 тысячи посетителей, которые обращаются за помощью в решении своих экспортных вопросов. Услуги, доступные на "Мой экспорт", пользуются популярностью и востребованы - более 70% пользователей обращаются к ней неоднократно.
"Пользователи платформы - это как опытные в экспорте компании, так и те, кто только-только выходит на внешние рынки. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта. Для получения услуг не требуется представлять бумажные документы или их сканы. Самые востребованные услуги предоставляются в полностью цифровом виде. Теперь нет нужды тратить время на посещение ведомств и сбор кип бумаг для одной заявки", - отмечает РЭЦ.
Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.
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