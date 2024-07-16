https://ria.ru/20240716/ranenye-1960084902.html

При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС

При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 16.07.2024

При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:45

2024-07-16T17:45

2024-07-16T17:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая каховка

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. С осколочными ранениями их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

херсонская область

новая каховка

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая каховка, россия