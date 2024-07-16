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При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 16.07.2024
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС
Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:45
2024-07-16T17:45
2024-07-16T17:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая каховка
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. С осколочными ранениями их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Каховка, Россия
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС
При атаке дронов в Херсонской области ранены два сотрудника МЧС, они в больнице