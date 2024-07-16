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При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 16.07.2024 (обновлено: 17:52 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ranenye-1960084902.html
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС - РИА Новости, 16.07.2024
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС
Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:45
2024-07-16T17:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая каховка
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. С осколочными ранениями их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Каховка, Россия
При атаке дронов в Херсонской области пострадали два сотрудника МЧС

При атаке дронов в Херсонской области ранены два сотрудника МЧС, они в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения в Новой Каховке Херсонской области из-за атаки БПЛА, их доставили в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. С осколочными ранениями их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая КаховкаРоссия
 
 
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