https://ria.ru/20240716/putin-1959993716.html

Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение

Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение - РИА Новости, 16.07.2024

Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение

Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшить показатели в первичном звене здравоохранения в Тверской области. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:10

2024-07-16T13:10

2024-07-16T13:10

россия

владимир путин

общество

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшить показатели в первичном звене здравоохранения в Тверской области. "Вы сейчас сами упомянули о первичном звене здравоохранения. Здесь безусловно еще нужно поработать, потому что количество врачей, посещений, приемов все-таки чуть-чуть меньше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с главой Тверской области.

https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество