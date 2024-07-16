https://ria.ru/20240716/putin-1959993716.html
Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение
Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение - РИА Новости, 16.07.2024
Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение
Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшить показатели в первичном звене здравоохранения в Тверской области. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:10
2024-07-16T13:10
2024-07-16T13:10
россия
владимир путин
общество
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшить показатели в первичном звене здравоохранения в Тверской области. "Вы сейчас сами упомянули о первичном звене здравоохранения. Здесь безусловно еще нужно поработать, потому что количество врачей, посещений, приемов все-таки чуть-чуть меньше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с главой Тверской области.
https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин на встрече с Руденей обратил внимание на здравоохранение
Путин призвал улучшить показатели в здравоохранении в Тверской области