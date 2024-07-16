https://ria.ru/20240716/putin-1959966128.html

Путин рассказал о потенциале Поволжья с вводом в строй обхода Тольятти

Путин рассказал о потенциале Поволжья с вводом в строй обхода Тольятти - РИА Новости, 16.07.2024

Путин рассказал о потенциале Поволжья с вводом в строй обхода Тольятти

Президент России Владимир Путин заявил, что с вводом в строй стокилометрового обхода Тольятти потенциал Поволжья будет раскрываться полнее. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:45

2024-07-16T11:45

2024-07-16T11:45

тольятти

россия

поволжье

владимир путин

экономика

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с вводом в строй стокилометрового обхода Тольятти потенциал Поволжья будет раскрываться полнее. "Также сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где проходит церемония открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240716/putin-1959963929.html

тольятти

россия

поволжье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тольятти, россия, поволжье, владимир путин, экономика