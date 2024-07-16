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Путин рассказал о планах по развитию дорожных сетей - РИА Новости, 16.07.2024
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11:36 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/putin-1959963929.html
Путин рассказал о планах по развитию дорожных сетей
Путин рассказал о планах по развитию дорожных сетей - РИА Новости, 16.07.2024
Путин рассказал о планах по развитию дорожных сетей
Президент России Владимир Путин заявил, что планируется развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", развитие дорожной сети во всех городах и сельской РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:36
2024-07-16T11:36
экономика
россия
тверь
тольятти
владимир путин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планируется развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности. "В числе других наших комплексных и системных задач дальнейшее развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", и главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах, сельской местности", - сказал Путин на открытии северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.
https://ria.ru/20240716/putin-1959963355.html
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экономика, россия, тверь, тольятти, владимир путин
Экономика, Россия, Тверь, Тольятти, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по развитию дорожных сетей

Путин: планируется развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-Юг"

Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 Нева принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планируется развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности.
"В числе других наших комплексных и системных задач дальнейшее развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-юг", и главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах, сельской местности", - сказал Путин на открытии северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.
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11:32
 
ЭкономикаРоссияТверьТольяттиВладимир Путин
 
 
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