https://ria.ru/20240716/putin-1959961129.html
Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция
Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция - РИА Новости, 16.07.2024
Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:27
2024-07-16T11:27
2024-07-16T11:27
тверь
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери.
тверь
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на открытии движения по обходам Твери и Тольятти
Путин на открытии движения по обходам Твери и Тольятти
2024-07-16T11:27
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PT20M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, россия, владимир путин, видео
Тверь, Россия, Владимир Путин
Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери.
2024-07-16T11:27
true
PT20M19S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери.