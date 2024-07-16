https://ria.ru/20240716/putin-1959961129.html

Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция

Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция - РИА Новости, 16.07.2024

Путин на открытии Северного обхода Твери. Трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:27

2024-07-16T11:27

2024-07-16T11:27

тверь

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия движения по Северному обходу Твери.

тверь

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Путин на открытии движения по обходам Твери и Тольятти

Путин на открытии движения по обходам Твери и Тольятти

2024-07-16T11:27

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