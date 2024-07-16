https://ria.ru/20240716/putin-1959956544.html
Путин рассказал о важности открытия новых дорог
Путин рассказал о важности открытия новых дорог - РИА Новости, 16.07.2024
Путин рассказал о важности открытия новых дорог
Президент России Владимир Путин заявил, что при открытии новых участков дорог, РФ делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:15
2024-07-16T11:15
2024-07-16T12:43
экономика
россия
самарская область
тверь
владимир путин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при открытии новых участков дорог, РФ делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. "Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
https://ria.ru/20240716/dorogi-1959953800.html
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экономика, россия, самарская область, тверь, владимир путин
Экономика, Россия, Самарская область, Тверь, Владимир Путин
Путин рассказал о важности открытия новых дорог
Путин: открывая новые дороги, РФ укрепляет логистику и транспортные коридоры