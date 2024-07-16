https://ria.ru/20240716/putin-1959956544.html

Путин рассказал о важности открытия новых дорог

Путин рассказал о важности открытия новых дорог - РИА Новости, 16.07.2024

Путин рассказал о важности открытия новых дорог

Президент России Владимир Путин заявил, что при открытии новых участков дорог, РФ делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:15

2024-07-16T11:15

2024-07-16T12:43

экономика

россия

самарская область

тверь

владимир путин

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при открытии новых участков дорог, РФ делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. "Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240716/dorogi-1959953800.html

россия

самарская область

тверь

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экономика, россия, самарская область, тверь, владимир путин