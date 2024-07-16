https://ria.ru/20240716/putin-1959951980.html
Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери
Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024
Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери
Президент РФ Владимир Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери, он часто пробует дорогу сам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:04
2024-07-16T11:04
2024-07-16T11:04
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери, он часто пробует дорогу сам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин сам за рулем. "Он часто пробует сам", - пояснил он. Песков добавил, что и сам уже проехал по новой дороге и посмотрел ее, но сам не был за рулем.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
https://ria.ru/20240401/putin-1937076451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тверь, дмитрий песков, владимир путин, авто, общество
Россия, Тверь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Авто, Общество
Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери
Песков: Путин проедет по участку Северного обхода Твери и попробует дорогу сам