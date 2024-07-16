https://ria.ru/20240716/putin-1959951980.html

Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери

Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024

Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери

Президент РФ Владимир Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери, он часто пробует дорогу сам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:04

2024-07-16T11:04

2024-07-16T11:04

россия

тверь

дмитрий песков

владимир путин

авто

общество

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери, он часто пробует дорогу сам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин сам за рулем. "Он часто пробует сам", - пояснил он. Песков добавил, что и сам уже проехал по новой дороге и посмотрел ее, но сам не был за рулем.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

https://ria.ru/20240401/putin-1937076451.html

россия

тверь

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Дарья Буймова

россия, тверь, дмитрий песков, владимир путин, авто, общество