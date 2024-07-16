https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо - РИА Новости, 16.07.2024
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо
В подмосковном Видном врачи извлекли пулю из уха трехлетнего пациента, которая попала туда во время игры ребенка с игрушечным пистолетом, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:15
2024-07-16T12:15
2024-07-16T13:01
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В подмосковном Видном врачи извлекли пулю из уха трехлетнего пациента, которая попала туда во время игры ребенка с игрушечным пистолетом, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. "В поликлинику Видновской больницы обратились родители с трехлетним ребенком с жалобами на боль и инородное тело в ухе ребенка. В ходе обследования врачи выяснили, что ребенок изучал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе", — отметили в пресс-службе. По словам врача-оториноларинголога Видновской больницы Рауль Тен, своевременное удаление инородного тела спасло пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его органы слуха полностью функционируют. В пресс-службе добавили, что не стоит не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше и навредить. В таких случаях нужно оперативно обратиться за медицинской помощью.
https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html
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московская область (подмосковье), хорошие новости
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Хорошие новости
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо
В подмосковном Видном врачи извлекли игрушечную пулю из уха ребенка