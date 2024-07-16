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В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо - РИА Новости, 16.07.2024
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12:15 16.07.2024 (обновлено: 13:01 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо - РИА Новости, 16.07.2024
В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо
В подмосковном Видном врачи извлекли пулю из уха трехлетнего пациента, которая попала туда во время игры ребенка с игрушечным пистолетом, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:15
2024-07-16T13:01
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В подмосковном Видном врачи извлекли пулю из уха трехлетнего пациента, которая попала туда во время игры ребенка с игрушечным пистолетом, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. "В поликлинику Видновской больницы обратились родители с трехлетним ребенком с жалобами на боль и инородное тело в ухе ребенка. В ходе обследования врачи выяснили, что ребенок изучал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе", — отметили в пресс-службе. По словам врача-оториноларинголога Видновской больницы Рауль Тен, своевременное удаление инородного тела спасло пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его органы слуха полностью функционируют. В пресс-службе добавили, что не стоит не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше и навредить. В таких случаях нужно оперативно обратиться за медицинской помощью.
https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html
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московская область (подмосковье), хорошие новости
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В Подмосковье врачи спасли мальчика, выстрелившего себе в ухо

В подмосковном Видном врачи извлекли игрушечную пулю из уха ребенка

© Фото : Разборчивым почерком/TelegramИгрушечная пуля, извлеченная из уха трехлетнего пациента специалистами Видновской больницы
Игрушечная пуля, извлеченная из уха трехлетнего пациента специалистами Видновской больницы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Разборчивым почерком/Telegram
Игрушечная пуля, извлеченная из уха трехлетнего пациента специалистами Видновской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В подмосковном Видном врачи извлекли пулю из уха трехлетнего пациента, которая попала туда во время игры ребенка с игрушечным пистолетом, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«
"В поликлинику Видновской больницы обратились родители с трехлетним ребенком с жалобами на боль и инородное тело в ухе ребенка. В ходе обследования врачи выяснили, что ребенок изучал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе", — отметили в пресс-службе.
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По словам врача-оториноларинголога Видновской больницы Рауль Тен, своевременное удаление инородного тела спасло пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его органы слуха полностью функционируют.
В пресс-службе добавили, что не стоит не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше и навредить. В таких случаях нужно оперативно обратиться за медицинской помощью.
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