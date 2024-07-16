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В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС - РИА Новости, 16.07.2024
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15:24 16.07.2024 (обновлено: 17:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/prichina-1960041436.html
В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС
В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС - РИА Новости, 16.07.2024
В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС
Причина отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС устанавливается, время восстановления баланса в энергосистеме составляет до двух часов, сообщил глава... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:24
2024-07-16T17:02
жкх
республика бурятия
забайкальский край
алексей цыденов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Причина отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС устанавливается, время восстановления баланса в энергосистеме составляет до двух часов, сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов. В 17.35 (12.35 мск) поступило сообщение о том, что отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края. На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме. "Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов возможно будет вводится временное отключение потребителей. Пиковое потребление ожидается к 21.00 (16.00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от 1 до 2-х часов. Причина отключения блока устанавливается", - написал Цыденов.
https://ria.ru/20240206/gres-1925612855.html
республика бурятия
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жкх, республика бурятия, забайкальский край, алексей цыденов
ЖКХ, Республика Бурятия, Забайкальский край, Алексей Цыденов
В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС

Цыденов: восстановление баланса в энергосистеме Бурятии займет до двух часов

CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере ГусиномГусиноозёрская ГРЭС
Гусиноозёрская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере Гусином
Гусиноозёрская ГРЭС. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Причина отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС устанавливается, время восстановления баланса в энергосистеме составляет до двух часов, сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов.
В 17.35 (12.35 мск) поступило сообщение о том, что отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края. На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме.
«
"Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов возможно будет вводится временное отключение потребителей. Пиковое потребление ожидается к 21.00 (16.00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от 1 до 2-х часов. Причина отключения блока устанавливается", - написал Цыденов.
Южно-Кузбасская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС
6 февраля, 10:15
 
ЖКХРеспублика БурятияЗабайкальский крайАлексей Цыденов
 
 
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