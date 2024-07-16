https://ria.ru/20240716/prichina-1960041436.html

В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС

В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС - РИА Новости, 16.07.2024

В Бурятии устанавливают причину отключения блока на Гусиноозерской ГРЭС

Причина отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС устанавливается, время восстановления баланса в энергосистеме составляет до двух часов, сообщил глава... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:24

2024-07-16T15:24

2024-07-16T17:02

жкх

республика бурятия

забайкальский край

алексей цыденов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Причина отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС устанавливается, время восстановления баланса в энергосистеме составляет до двух часов, сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов. В 17.35 (12.35 мск) поступило сообщение о том, что отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края. На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме. "Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов возможно будет вводится временное отключение потребителей. Пиковое потребление ожидается к 21.00 (16.00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от 1 до 2-х часов. Причина отключения блока устанавливается", - написал Цыденов.

https://ria.ru/20240206/gres-1925612855.html

республика бурятия

забайкальский край

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Наталья Макарова

жкх, республика бурятия, забайкальский край, алексей цыденов