https://ria.ru/20240716/preduprezhdenie-1960051234.html
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.07.2024
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели продлили на два дня объявленное ранее из-за сильной жары штормовое предупреждение в Воронежской области, столбик термометра поднимется до 37 градусов, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:53
2024-07-16T15:53
2024-07-16T15:53
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели продлили на два дня объявленное ранее из-за сильной жары штормовое предупреждение в Воронежской области, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе на 14-16 июля из-за 37-градусной жары. "От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": днем 17 и 18 июля 2024 года местами по области сохраняется сильная жара, максимальная температура воздуха - до 35-37 градусов", - говорится в сообщении. В регионе сейчас ясная погода, температура составляет 33 градуса. Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что такая погода может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
https://ria.ru/20240716/moskva-1959948693.html
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воронежская область, россия
Воронежская область, Россия
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары