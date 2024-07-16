Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/preduprezhdenie-1960051234.html
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.07.2024
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели продлили на два дня объявленное ранее из-за сильной жары штормовое предупреждение в Воронежской области, столбик термометра поднимется до 37 градусов, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:53
2024-07-16T15:53
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cd8f6bc0a6bb40a40eba579eb5ca0ddc.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели продлили на два дня объявленное ранее из-за сильной жары штормовое предупреждение в Воронежской области, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе на 14-16 июля из-за 37-градусной жары. "От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": днем 17 и 18 июля 2024 года местами по области сохраняется сильная жара, максимальная температура воздуха - до 35-37 градусов", - говорится в сообщении. В регионе сейчас ясная погода, температура составляет 33 градуса. Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что такая погода может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
https://ria.ru/20240716/moskva-1959948693.html
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_2d0284b87d43a87827f58755dd888446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, россия
Воронежская область, Россия
В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за жары

В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары

© iStock.com / Marina DenisenkoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Marina Denisenko
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели продлили на два дня объявленное ранее из-за сильной жары штормовое предупреждение в Воронежской области, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе на 14-16 июля из-за 37-градусной жары.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Вчера, 10:55
«
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": днем 17 и 18 июля 2024 года местами по области сохраняется сильная жара, максимальная температура воздуха - до 35-37 градусов", - говорится в сообщении.
В регионе сейчас ясная погода, температура составляет 33 градуса.
Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что такая погода может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Рискую шокировать". В Киеве поиздевались над украинцами из-за сильной жары
15 июля, 15:15
 
Воронежская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала