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В ЕП переизбрали Метсолу на должность председателя - РИА Новости, 16.07.2024
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13:29 16.07.2024 (обновлено: 13:50 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/predsedatel-1960000369.html
В ЕП переизбрали Метсолу на должность председателя
В ЕП переизбрали Метсолу на должность председателя - РИА Новости, 16.07.2024
В ЕП переизбрали Метсолу на должность председателя
Новый состав Европейского парламента (ЕП) во вторник на первой пленарной сессии во французском Страсбурге переизбрал Роберту Метсолу на пост председателя на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:29
2024-07-16T13:50
европарламент
в мире
мальта
страсбург
украина
роберта метсола
европейская народная партия
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Новый состав Европейского парламента (ЕП) во вторник на первой пленарной сессии во французском Страсбурге переизбрал Роберту Метсолу на пост председателя на ближайшие 2,5 года, следует из результатов голосования.Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. Переизбрание поддержали 562 депутата из 720 парламентариев.Единственной соперницей Метсолы стала представитель левых сил, испанский евродепутат, бывший министр по вопросам равенства в испанском правительстве Ирен Монтеро. В своей предвыборной речи она призвала "не подчиняться военным интересам США" и добиваться прекращения вооруженного конфликта на Украине. Монтеро по итогам голосования набрала 61 голос.Юрист по образованию, Роберта Метсола изучала европейское право на Мальте, а затем в Европейском колледже в Брюгге. В начале своей карьеры она работала в мальтийском представительстве при Евросоюзе в Брюсселе, а затем юрисконсультом в европейской внешнеполитической службе. В 2013, 2014 и 2019 годах Метсола избиралась в Европейский парламент в качестве депутата от Мальты. В ноябре 2020 года она была избрана первым заместителем председателя Европарламента итальянца Давида Сассоли.После смерти Сассоли в результате болезни Метсола была впервые избрана на пост главы Европарламента в январе 2022 года.Метсола - член Европейской народной партии, которая поддерживает политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее переизбрание на второй пятилетний срок. Метсола также активно поддерживает оказание военной поддержки Киеву со стороны ЕС.Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html
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европарламент, в мире, мальта, страсбург, украина, роберта метсола, европейская народная партия
Европарламент, В мире, Мальта, Страсбург, Украина, Роберта Метсола, Европейская народная партия
В ЕП переизбрали Метсолу на должность председателя

Метсолу переизбрали председателем ЕП на 2.5 года

© AFP 2024 / Frederick FlorinРоберта Метсола после переизбрания на должность председателя Европарламента
Роберта Метсола после переизбрания на должность председателя Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AFP 2024 / Frederick Florin
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Новый состав Европейского парламента (ЕП) во вторник на первой пленарной сессии во французском Страсбурге переизбрал Роберту Метсолу на пост председателя на ближайшие 2,5 года, следует из результатов голосования.
Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. Переизбрание поддержали 562 депутата из 720 парламентариев.
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Единственной соперницей Метсолы стала представитель левых сил, испанский евродепутат, бывший министр по вопросам равенства в испанском правительстве Ирен Монтеро. В своей предвыборной речи она призвала "не подчиняться военным интересам США" и добиваться прекращения вооруженного конфликта на Украине. Монтеро по итогам голосования набрала 61 голос.
Юрист по образованию, Роберта Метсола изучала европейское право на Мальте, а затем в Европейском колледже в Брюгге. В начале своей карьеры она работала в мальтийском представительстве при Евросоюзе в Брюсселе, а затем юрисконсультом в европейской внешнеполитической службе. В 2013, 2014 и 2019 годах Метсола избиралась в Европейский парламент в качестве депутата от Мальты. В ноябре 2020 года она была избрана первым заместителем председателя Европарламента итальянца Давида Сассоли.
После смерти Сассоли в результате болезни Метсола была впервые избрана на пост главы Европарламента в январе 2022 года.
Метсола - член Европейской народной партии, которая поддерживает политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее переизбрание на второй пятилетний срок. Метсола также активно поддерживает оказание военной поддержки Киеву со стороны ЕС.
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня.
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ЕвропарламентВ миреМальтаСтрасбургУкраинаРоберта МетсолаЕвропейская народная партия
 
 
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