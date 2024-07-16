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В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара - РИА Новости, 16.07.2024
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07:41 16.07.2024 (обновлено: 10:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhary-1959919946.html
В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара
В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара - РИА Новости, 16.07.2024
В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара
Оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:41
2024-07-16T10:46
северский район
краснодарский край
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. &quot;Ликвидированы оба лесных пожара в Северском районе&quot;, — уточнили там.В понедельник власти заявили о двух новых лесных пожарах в Краснодарском крае — в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара. Позже их локализовали на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара. В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, в воскресенье произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
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северский район, краснодарский край, природные пожары в россии, происшествия
Северский район, Краснодарский край, Природные пожары в России, Происшествия
В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара

Оперштаб Кубани: оба лесных пожара в Северском районе ликвидированы

© Фото : Минприроды Краснодарского краяТушение пожара в Северском районе Краснодарского края
Тушение пожара в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Минприроды Краснодарского края
Тушение пожара в Северском районе Краснодарского края
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона в Telegram.
«

"Ликвидированы оба лесных пожара в Северском районе", — уточнили там.

Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
Вчера, 08:00
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
В понедельник власти заявили о двух новых лесных пожарах в Краснодарском крае — в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара. Позже их локализовали на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара.
В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, в воскресенье произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.
Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.
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Северский районКраснодарский крайПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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