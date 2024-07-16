https://ria.ru/20240716/pozhary-1959919946.html

В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара

В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара - РИА Новости, 16.07.2024

В Северском районе Кубани потушили оба лесных пожара

Оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:41

2024-07-16T07:41

2024-07-16T10:46

северский район

краснодарский край

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. "Ликвидированы оба лесных пожара в Северском районе", — уточнили там.В понедельник власти заявили о двух новых лесных пожарах в Краснодарском крае — в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара. Позже их локализовали на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара. В Краснодарском крае за последние несколько дней случилось несколько пожаров. В частности, в воскресенье произошло возгорание лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо под Новороссийском на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже ее полностью потушили, но лес продолжил гореть, огонь распространился на 62 гектара. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске ввели режим ЧС.Вечером лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда заблаговременно эвакуировали людей.

https://ria.ru/20240715/kater-1959891509.html

северский район

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северский район, краснодарский край, природные пожары в россии, происшествия