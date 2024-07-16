https://ria.ru/20240716/pozhar-1960127218.html
В окрестностях Севастополя потушили природный пожар
В окрестностях Севастополя потушили природный пожар - РИА Новости, 16.07.2024
В окрестностях Севастополя потушили природный пожар
Ландшафтный пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:50
2024-07-16T21:50
2024-07-16T21:50
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960080006_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6b628fd663186f8834e7c35444f9dead.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Ландшафтный пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. Трава загорелась в окрестностях Севастополя на площади около четырех гектаров, сообщил днем губернатор города Михаил Развожаев. "Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами потушен. Его ликвидировали полностью в 20 часов 55 минут", - сообщили в ГУ МЧС. Эксперты устанавливают причины возгорания, уточнили в МЧС. В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960080006_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aeaa446bb872a8d7d89ce05ebbfdadeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар, природные пожары в россии
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар, Природные пожары в России
В окрестностях Севастополя потушили природный пожар
МЧС: пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в Севастополе потушили