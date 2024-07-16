https://ria.ru/20240716/pozhar-1960127218.html

В окрестностях Севастополя потушили природный пожар

В окрестностях Севастополя потушили природный пожар - РИА Новости, 16.07.2024

В окрестностях Севастополя потушили природный пожар

Ландшафтный пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:50

2024-07-16T21:50

2024-07-16T21:50

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960080006_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6b628fd663186f8834e7c35444f9dead.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Ландшафтный пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. Трава загорелась в окрестностях Севастополя на площади около четырех гектаров, сообщил днем губернатор города Михаил Развожаев. "Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами потушен. Его ликвидировали полностью в 20 часов 55 минут", - сообщили в ГУ МЧС. Эксперты устанавливают причины возгорания, уточнили в МЧС. В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар, природные пожары в россии