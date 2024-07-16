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В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов - РИА Новости, 16.07.2024
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов
Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:16
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара информировали о пожаре в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара. Позже пожар локализован на 1,2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/sklad-1944103653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов
В Краснодаре потушили открытое горение двух складов и административного здания