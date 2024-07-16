https://ria.ru/20240716/pozhar-1960115751.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов

В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов - РИА Новости, 16.07.2024

В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов

Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:16

2024-07-16T20:16

2024-07-16T20:16

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара информировали о пожаре в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара. Позже пожар локализован на 1,2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/sklad-1944103653.html

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)