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В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов - РИА Новости, 16.07.2024
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20:16 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960115751.html
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов - РИА Новости, 16.07.2024
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов
Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:16
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани. Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара информировали о пожаре в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара. Позже пожар локализован на 1,2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре ликвидировали открытое горение двух складов

В Краснодаре потушили открытое горение двух складов и административного здания

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramМесто пожара в складских помещениях и административном здании в Краснодаре
Место пожара в складских помещениях и административном здании в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Место пожара в складских помещениях и административном здании в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух складских помещений и одного административного здания в Краснодаре, следует из релиза ГУ МЧС Кубани.
Во вторник в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара информировали о пожаре в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара.
Позже пожар локализован на 1,2 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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