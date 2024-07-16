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Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили
Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили - РИА Новости, 16.07.2024
Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили
Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:50
2024-07-16T18:50
2024-07-16T18:54
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара."Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили
МЧС: природный пожар в хуторе Дюрсо в Краснодарском крае полностью потушили