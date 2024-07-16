https://ria.ru/20240716/pozhar-1960099846.html

Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили

Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили - РИА Новости, 16.07.2024

Природный пожар в хуторе Дюрсо потушили

Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:50

2024-07-16T18:50

2024-07-16T18:54

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара."Природный пожар в хуторе Дюрсо Краснодарского края полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)