https://ria.ru/20240716/pozhar-1960097768.html

Под Новороссийском потушили лесной пожар

Под Новороссийском потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024

Под Новороссийском потушили лесной пожар

Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:39

2024-07-16T18:39

2024-07-16T18:39

происшествия

новороссийск

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_0:5:687:392_1920x0_80_0_0_da3282fef8f74ac5988408a21c3d9a81.jpg

КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе региона. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара. "Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18.05", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском