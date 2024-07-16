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Под Новороссийском потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
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18:39 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960097768.html
Под Новороссийском потушили лесной пожар
Под Новороссийском потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
Под Новороссийском потушили лесной пожар
Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:39
2024-07-16T18:39
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе региона. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара. "Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18.05", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html
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происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском
Под Новороссийском потушили лесной пожар

Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© МЧС РФ
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Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе региона.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о локализации пожара.
«
"Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18.05", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовороссийскВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесной пожар под Новороссийском
 
 
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