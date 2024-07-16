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Лесной пожар под Геленджиком потушили
Лесной пожар под Геленджиком потушили - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар под Геленджиком потушили
Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:27
2024-07-16T18:27
2024-07-16T18:46
происшествия
природные пожары в россии
геленджик
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани.В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров."Пожар в районе СНТ "Сосновка" Геленджика ликвидировали в 18.10", - говорится в сообщении.Мэр Геленджика Алексей Богодистов во вторник опубликовал фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной пожара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, геленджик
Происшествия, Природные пожары в России, Геленджик
Лесной пожар под Геленджиком потушили
Оперштаб Кубани: спасатели потушили лесной пожар в поселке Сосновка в Геленджике