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Лесной пожар под Геленджиком потушили

Лесной пожар под Геленджиком потушили - РИА Новости, 16.07.2024

Лесной пожар под Геленджиком потушили

Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:27

2024-07-16T18:27

2024-07-16T18:46

происшествия

природные пожары в россии

геленджик

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани.В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров."Пожар в районе СНТ "Сосновка" Геленджика ликвидировали в 18.10", - говорится в сообщении.Мэр Геленджика Алексей Богодистов во вторник опубликовал фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной пожара.

геленджик

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, природные пожары в россии, геленджик