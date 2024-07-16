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Лесной пожар под Геленджиком потушили - РИА Новости, 16.07.2024
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18:27 16.07.2024 (обновлено: 18:46 16.07.2024)
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Лесной пожар под Геленджиком потушили
Лесной пожар под Геленджиком потушили - РИА Новости, 16.07.2024
Лесной пожар под Геленджиком потушили
Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:27
2024-07-16T18:46
происшествия
природные пожары в россии
геленджик
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани.В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров."Пожар в районе СНТ "Сосновка" Геленджика ликвидировали в 18.10", - говорится в сообщении.Мэр Геленджика Алексей Богодистов во вторник опубликовал фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной пожара.
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происшествия, природные пожары в россии, геленджик
Происшествия, Природные пожары в России, Геленджик
Лесной пожар под Геленджиком потушили

Оперштаб Кубани: спасатели потушили лесной пожар в поселке Сосновка в Геленджике

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили лесной пожар в посёлке Сосновка в Геленджике, сообщили в оперштабе Кубани.
В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров.
«
"Пожар в районе СНТ "Сосновка" Геленджика ликвидировали в 18.10", - говорится в сообщении.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов во вторник опубликовал фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной пожара.
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