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В Краснодаре загорелись два склада и административное здание
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание - РИА Новости, 16.07.2024
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание
Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1000 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара, сообщили в МЦУ краевой РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:07
2024-07-16T18:07
2024-07-16T19:40
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1000 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара, сообщили в МЦУ краевой столицы. "Специалисты тушат пожар в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара 1000 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечён спасательно-пожарный отряд №6. В МЧС РФ уточнили РИА Новости, что произошло возгорание в двух складских помещениях со строительными материалами. К тушению привлечено свыше 50 человек и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
https://ria.ru/20240715/sklad-1959797900.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелись два склада и административное здание
В Краснодаре загорелись 2 склада и административное здание на тысяче "квадратов"