https://ria.ru/20240716/pozhar-1960090086.html

В Краснодаре загорелись два склада и административное здание

В Краснодаре загорелись два склада и административное здание - РИА Новости, 16.07.2024

В Краснодаре загорелись два склада и административное здание

Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1000 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара, сообщили в МЦУ краевой РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:07

2024-07-16T18:07

2024-07-16T19:40

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Два складских помещения и одно административное здание горят в Краснодаре на площади 1000 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара, сообщили в МЦУ краевой столицы. "Специалисты тушат пожар в Карасунском округе по улице Станичная, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара 1000 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечён спасательно-пожарный отряд №6. В МЧС РФ уточнили РИА Новости, что произошло возгорание в двух складских помещениях со строительными материалами. К тушению привлечено свыше 50 человек и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

https://ria.ru/20240715/sklad-1959797900.html

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)