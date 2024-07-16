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Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике - РИА Новости, 16.07.2024
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17:49 16.07.2024 (обновлено: 18:50 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике - РИА Новости, 16.07.2024
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
Полиция установила предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:49
2024-07-16T18:50
происшествия
феодосия
россия
коктебель
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика крым
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полиция установила предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."К пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно", — говорится в публикации.Пожар возник у подножья Карадагского заповедника накануне днем, огонь быстро распространился.В тушении участвуют сотрудники МЧС, лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии — всего более 300 человек. Им приходится работать в труднодоступной горно-лесной местности в сложных условиях. Тушение осложняют жара и ветер.Также привлекли свыше 30 единиц техники, в том числе два вертолета.Во вторник пожар локализовали на 40 гектарах. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
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феодосия
россия
коктебель
республика крым
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происшествия, феодосия, россия, коктебель, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым
Происшествия, Феодосия, Россия, Коктебель, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Крым
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике

МВД возбудило дело в отношении предполагаемого виновника пожара в Коктебеле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в Коктебеле
Последствия пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия пожара в Коктебеле
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полиция установила предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Крыму, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"К пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно", — говорится в публикации.
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Пожар возник у подножья Карадагского заповедника накануне днем, огонь быстро распространился.
В тушении участвуют сотрудники МЧС, лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии — всего более 300 человек. Им приходится работать в труднодоступной горно-лесной местности в сложных условиях. Тушение осложняют жара и ветер.
Также привлекли свыше 30 единиц техники, в том числе два вертолета.
Во вторник пожар локализовали на 40 гектарах.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
15 июля, 08:00
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Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияФеодосияРоссияКоктебельИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Крым
 
 
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