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В окрестностях Севастополя загорелась трава - РИА Новости, 16.07.2024
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17:07 16.07.2024 (обновлено: 17:33 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960073057.html
В окрестностях Севастополя загорелась трава
В окрестностях Севастополя загорелась трава - РИА Новости, 16.07.2024
В окрестностях Севастополя загорелась трава
Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:07
2024-07-16T17:33
происшествия
севастополь
михаил развожаев
природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами — пожар, горит трава. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,7 га. К настоящему времени пожар локализован, ситуация под контролем ответственных служб", - написал Развожаев.В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, природные пожары в россии
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Природные пожары в России
В окрестностях Севастополя загорелась трава

Развожаев: в окрестностях Севастополя на площади 3,7 гектара загорелась трава

© Фото : РаZVожаев/TelegramМесто возгорания сухой травы в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя. 16 июля 2024
Место возгорания сухой травы в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Место возгорания сухой травы в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя. 16 июля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"В балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами — пожар, горит трава. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,7 га. К настоящему времени пожар локализован, ситуация под контролем ответственных служб", - написал Развожаев.
В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевПриродные пожары в России
 
 
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