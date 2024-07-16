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В окрестностях Севастополя загорелась трава
В окрестностях Севастополя загорелась трава - РИА Новости, 16.07.2024
В окрестностях Севастополя загорелась трава
Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:07
2024-07-16T17:07
2024-07-16T17:33
происшествия
севастополь
михаил развожаев
природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами — пожар, горит трава. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,7 га. К настоящему времени пожар локализован, ситуация под контролем ответственных служб", - написал Развожаев.В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, природные пожары в россии
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Природные пожары в России
В окрестностях Севастополя загорелась трава
Развожаев: в окрестностях Севастополя на площади 3,7 гектара загорелась трава