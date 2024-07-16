https://ria.ru/20240716/pozhar-1960073057.html

В окрестностях Севастополя загорелась трава

В окрестностях Севастополя загорелась трава - РИА Новости, 16.07.2024

В окрестностях Севастополя загорелась трава

Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:07

2024-07-16T17:07

2024-07-16T17:33

происшествия

севастополь

михаил развожаев

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Трава загорелась в окрестностях Севастополя, пожар локализован на площади, предварительно, 3,7 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами — пожар, горит трава. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,7 га. К настоящему времени пожар локализован, ситуация под контролем ответственных служб", - написал Развожаев.В Севастополе уже несколько дней подряд фиксируют природные пожары. В городе введен особый противопожарный режим.

севастополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, природные пожары в россии