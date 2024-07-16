Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки
Мэр Геленджика Богодистов назвал человеческий фактор причиной лесного пожара
© Фото : Алексей Богодистов/TelegramКострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар
Кострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который спасатели тушат вторые сутки.
В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров.
"Всю ночь и сегодняшний день пожарные продолжают работу по проливке территории на месте пожара в СНТ "Сосновое". Найдено место, откуда всё началось. Ещё одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор", - написал Богодистов, опубликовав фото, где видно кострище и остатки еды.
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