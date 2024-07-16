https://ria.ru/20240716/pozhar-1960037052.html

Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки

Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки - РИА Новости, 16.07.2024

Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки

Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:12

2024-07-16T15:12

2024-07-16T15:12

происшествия

геленджик

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который спасатели тушат вторые сутки. В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров. "Всю ночь и сегодняшний день пожарные продолжают работу по проливке территории на месте пожара в СНТ "Сосновое". Найдено место, откуда всё началось. Ещё одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор", - написал Богодистов, опубликовав фото, где видно кострище и остатки еды.

https://ria.ru/20231028/bastrykin-1905905558.html

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, геленджик, природные пожары в россии