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Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки - РИА Новости, 16.07.2024
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15:12 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960037052.html
Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки
Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки - РИА Новости, 16.07.2024
Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки
Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:12
2024-07-16T15:12
происшествия
геленджик
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который спасатели тушат вторые сутки. В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров. "Всю ночь и сегодняшний день пожарные продолжают работу по проливке территории на месте пожара в СНТ "Сосновое". Найдено место, откуда всё началось. Ещё одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор", - написал Богодистов, опубликовав фото, где видно кострище и остатки еды.
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происшествия, геленджик, природные пожары в россии
Происшествия, Геленджик, Природные пожары в России
Мэр Геленджика назвал причину лесного пожара, который тушат вторые сутки

Мэр Геленджика Богодистов назвал человеческий фактор причиной лесного пожара

© Фото : Алексей Богодистов/TelegramКострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар
Кострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Алексей Богодистов/Telegram
Кострище в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств, где произошел лесной пожар
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в Telegram-канале фото непотушенного кострища, назвав человеческий фактор причиной лесного пожара, который спасатели тушат вторые сутки.
В понедельник в оперштабе Кубани информировали о лесном пожаре в районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 квадратных метров. Позже пожар локализовали на площади порядка двух гектаров.
"Всю ночь и сегодняшний день пожарные продолжают работу по проливке территории на месте пожара в СНТ "Сосновое". Найдено место, откуда всё началось. Ещё одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор", - написал Богодистов, опубликовав фото, где видно кострище и остатки еды.
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ПроисшествияГеленджикПриродные пожары в России
 
 
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