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В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист"
В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист" - РИА Новости, 16.07.2024
В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист"
Пожар в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщила глава администрации города Янина Павленко РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:36
2024-07-16T12:36
2024-07-16T12:51
происшествия
республика крым
россия
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Пожар в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.В крымском управлении МЧС РФ во вторник сообщили, что на территории загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров."Пожар в районе "Ялта-Интурист" локализован. Его площадь составила 1,5 тысячи "квадратов". Очень четкая и оперативная работа спасателей - ликвидация открытого горения в 12:26. Благодарю", - написала Павленко.По ее словам, причина пожара устанавливается, вероятнее всего, он возник из-за неосторожного обращения с огнем.
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html
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происшествия, республика крым, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист"
Пожар в районе гостиницы "Ялта-Интурист" локализовали