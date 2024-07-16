https://ria.ru/20240716/pozhar-1959981452.html

В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист" - РИА Новости, 16.07.2024

В Крыму ликвидировали открытое горение в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

Пожар в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщила глава администрации города Янина Павленко РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:36

2024-07-16T12:36

2024-07-16T12:51

происшествия

республика крым

россия

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Пожар в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма локализован на площади 1,5 тысячи "квадратов", сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.В крымском управлении МЧС РФ во вторник сообщили, что на территории загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров."Пожар в районе "Ялта-Интурист" локализован. Его площадь составила 1,5 тысячи "квадратов". Очень четкая и оперативная работа спасателей - ликвидация открытого горения в 12:26. Благодарю", - написала Павленко.По ее словам, причина пожара устанавливается, вероятнее всего, он возник из-за неосторожного обращения с огнем.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html

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происшествия, республика крым, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)